Негормональная поддержка в климаксе: полезны ли фитоэстрогены?

«Для устранения неприятных симптомов менопаузы многие женщины сами назначают себе фитоэстрогены. Кому-то эта терапия помогает хорошо, а кому-то вообще не помогает», — говорит эксперт.

С прекращением менструаций и наступлением климакса в жизни женщины наступает новый период, который требует особенного внимания к женскому здоровью.Все дело в рецепторах, посредством которых эстрогены и фитоэстрогены влияют на женский организм. Гормоны и растительные препараты-заменители они считывают по-разному. И в данном случае ключевую роль играет генетика и индивидуальная предрасположенность к конкретному фитоэстрогену.Принимая фитоэстрогены, нужно соблюдать определенные правила негормональной коррекции. Во-первых, следует знать, что фитоэстрогены показаны далеко не всем, поэтому назначать себе их самостоятельно нельзя ни в коем случае. Особенно, если в анамнезе были миомы, новообразования в молочных желёзах, эндометриоз.Во-вторых, фитоэстрогены нужно чередовать, иначе рецепторы к ним просто привыкнут.Если вы принимаете фитоэстрогены, необходимо каждый год проходить обследование.Кроме того, всем женщинам, вступающим в климакс, нужна коррекция не только женских половых гормонов, но и углеводного и жирового обмена.Эффективность усвоения витаминов, микроэлементов и других нутриентов зависит от здоровья печени и нормальной работы кишечника.Чтобы усилить действие фитоэстрогенов, нормализовать сон, привести в порядок нервную систему, улучшить настроение, можно принимать биодобавки магния, пустырника, валерианы, пиона и пассифлоры, глицина.Также нужно добавить физическую активность, идеальны такие виды спорта, как йога, аэробика, плавание.