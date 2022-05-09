Ковид: 3 наиболее распространенных симптома, которые «задерживаются» на месяцы

«В исследованиях, проведенных в амбулаторных условиях с участием пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, наблюдались значительные различия в отношении точного процента людей с затяжными симптомами», — пишут исследователи в исследовании. Кроме того, в амбулаторных условиях было проведено не так много исследований пациентов с COVID-19, в которых оценивались факторы риска наличия затяжных симптомов».

Каковы были наиболее распространенные симптомы?