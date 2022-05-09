Ковид: 3 наиболее распространенных симптома, которые «задерживаются» на месяцы
Ковид — это жестокая лотерея: у некоторых людей есть симптомы, у других на короткое время возникают симптомы простуды, а у некоторых несчастливых симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после исчезновения первоначальной инфекции. «Долгий Covid» — это термин, который применяется к симптомам, которые сохраняются в течение нескольких месяцев после выздоровления от инфекции.
По данным Клиники Майо, текущие исследования направлены на то, чтобы углубить наше понимание того, что вызывает длительный Covid, разработать методы лечения, которые излечивают его, и установить профиль симптомов.
Прогресс идет по всем направлениям, но пока самые большие успехи были достигнуты в отношении симптомов. Исследователи продолжают изучать множество данных пациентов, чтобы понять, как долго ковид влияет на организм.Новое рецензируемое исследование стремилось выявить наиболее распространенные «затяжные» симптомы ковида.
«В исследованиях, проведенных в амбулаторных условиях с участием пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, наблюдались значительные различия в отношении точного процента людей с затяжными симптомами», — пишут исследователи в исследовании. Кроме того, в амбулаторных условиях было проведено не так много исследований пациентов с COVID-19, в которых оценивались факторы риска наличия затяжных симптомов».
Исследователи стремились заполнить эти жизненно важные пробелы в знаниях с главной целью — позволить «врачам, системе здравоохранения и сообществу лучше подготовиться к лечению и наблюдению за этими пациентами».
Каковы были наиболее распространенные симптомы?
На анкету ответили 53 пациента; 27 пациентов (50,9%) сообщили о сохраняющихся симптомах в течение трех месяцев после постановки диагноза инфекции COVID-19.
Тремя наиболее распространенными симптомами были усталость (56 процентов), туман в голове (48 процентов) и одышка (41 процент).
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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