Долгий ковид: симптомы, наблюдаемые через несколько месяцев после выздоровления
Появление новых вариантов Covid подтолкнуло уровень заболеваемости. Подъем был вызван комбинацией факторов: больше людей смешиваются из-за ослабления ограничений и появления BA.2 — трансмиссивного подварианта Омикрона.
По данным NHS, долгий ковид - этот термин описывает симптомы Covid, которые длятся недели или месяцы после того, как инфекция прошла. Новое исследование стремилось классифицировать симптомы длительного Covid на основе их распространенности.
Исследователи провели систематический обзор литературы, чтобы ранжировать наиболее распространенные симптомы.
После скрининга 3209 исследований в общей сложности 63 исследования были признаны подходящими, а общая популяция COVID-19 составила 257 348 человек. Исследователи обнаружили, что наиболее часто сообщаемыми симптомами были усталость, одышка, нарушение сна и трудности с концентрацией внимания через три-шесть месяцев наблюдения.
В период от шести до девяти месяцев наиболее распространенными были непереносимость усилий, утомляемость, нарушение сна и одышка. В период с девяти месяцев до 12 месяцев исследователи обнаружили, что усталость является наиболее распространенной.
За этим последовали одышка, утомляемость, одышка, нарушение сна и миалгия. Этот систематический обзор показал, что у значительной части пациентов развивается постострый синдром COVID-19 через 3–12 месяцев после выздоровления от острой фазы COVID-19.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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