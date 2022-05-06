Врач Малышева: имеющийся диабет можно узнать по неочевидным признакам

«Инсулина много, сахар падает, и из-за этого человек до дрожи хочет есть, наступают приступы обжорства», - уточнила Малышева.

По словам известного российского врача Елены Малышевой, имеющийся у человека диабет может «заявлять» о себе обостренным аппетитом, перееданием. Данную особенность провоцирует повышение уровня инсулина, который организм начинает усиленно вырабатывать, чтобы справиться с повышенным сахаром в крови. Всплеск инсулина ведет к резкому понижению уровня сахара, это в результате провоцирует сильное чувство голода, поскольку нужна еда, чтобы не допустить опасного падения сахара.Повышенный аппетит у диабетиков известен как полифагия. Для подобного состояния характерно то, что желание есть сохраняется даже после того, как человек уже принял пищу. Из-за того, что вследствие усиленной выработки инсулина сахар в крови начинает понижаться, глюкоза не доходит до мозга в прежнем объеме, и тот в ответ активизирует рецепторы голода.Также Елена Малышева вместе с врачами Германом Гандельманом и Андреем Продеусом сообщила, что к неочевидным признакам сахарного диабета также можно отнести ощущение сухости в горле, склонность к частому мочеиспусканию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частые пробуждения ночью могут сигналить о проблемах со здоровьем.