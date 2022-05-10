Витамин D: маркетинг или реальная необходимость?
Нутрициолог Екатерина Маркова рассказала, насколько важно принимать витамин Д и всем ли он действительно необходим.
В период пандемии витамин Д получил сверх-популярность. Многие начали воспринимать его, едва ли не как универсальное средство, исцеляющее от всех болезней. В аптеках его скупали пачками и принимали порой в «лошадиных» дозах.
«Аптеки, маркетплейсы и даже супермаркеты переполнены различными добавками с витамином Д: шипучие таблетки, порошки, масляные — на любой вкус. И уже нет понимания и уверенности: это всего лишь маркетинг или же реальная необходимость? Витамин Д — это один из важнейших жирорастворимых витаминов. Кроме того, он является прогормоном и влияет на огромное количество процессов в организме», — говорит эксперт.
Витамин Д принимает участие в обмене кальция и фосфора, влияет на формирование костной ткани, служит профилактикой остеопороза.
Кроме того, от витамина Д действительно зависит наш иммунитет. В случае проникновения в организм агрессивных агентов, витамин Д отвечает за иммунный ответ, влияя на повышение противовоспалительных веществ в организме.
От баланса этого витамина зависит профилактика образования опухолей. Огромное значение витамин Д имеет для нормальной работы щитовидной железы.
Женский организм витамин Д ограждает от гормональных сбоев, патологий половой системы (эндометриоз, СПКЯ, миомы).
Как видим, витамин Д действительно имеет огромное значение для сохранения здоровья и укрепления иммунитета, однако назначать его в больших дозах может только доктор после контроля уровня витамина и сдачи соответствующих анализов. Компенсировать дефициты витамина Д важно, но заниматься самолечением не стоит.
Екатерина Маркова
Здоровье
Семейный нутрициолог
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