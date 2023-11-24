6 симптомов "молчаливого убийцы" - сепсис встречается чаще у бедных людей

"Согласно новому исследованию, люди с «интенсивным воздействием антибиотиков в анамнезе», а также люди с ограниченными возможностями обучения также подвергаются повышенному риску", - говорит врач-терапевт Климовская Елена, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Это исследование подчеркивает острую необходимость в моделях прогнозирования риска сепсиса, учитывающих статус хронического заболевания, статус депривации и неспособность к обучению, а также тяжесть инфекции. Существует острая необходимость улучшить профилактику сепсиса, включая более точное назначение противомикробных препаратов пациентам из группы повышенного риска».

Раком

Неврологическими заболеваниями

Диабетом

Иммуносупрессивными состояниями.

Симптомы сепсиса

Невнятная речь или спутанность сознания

Сильная дрожь или мышечная боль

Моча отсутствует (в течение суток)

Сильная одышка

Кожа пятнистая или обесцвеченная.

Чувство головокружения или обморока

Путаница или дезориентация

Тошнота и рвота

Диарея

Холодная, липкая, бледная или пятнистая кожа.

Имеет синюю, серую, бледную или пятнистую кожу, губы или язык – на коричневой или черной коже это легче увидеть на ладонях рук или подошвах ног.

Имеет сыпь, которая не исчезает.

Имеет затруднения с дыханием (вы можете заметить хрюканье или засасывание желудка под грудной клеткой), одышку или очень быстрое дыхание.

Слабый, пронзительный крик, не похожий на обычный крик.

Не реагирует так, как обычно, или не интересуется едой или обычной деятельностью.

Становится более сонным, чем обычно, или его трудно разбудить.

Сепсис — это опасное для жизни состояние, которое возникает, когда иммунная система организма слишком остро реагирует на инфекцию и начинает атаковать ткани и органы.Если не принять меры быстро, это может привести к сепсису, вызывающему отказ органов. Это может случиться с каждым, но новое исследование показало, что некоторые люди гораздо более уязвимы к развитию сепсиса и с большей вероятностью умрут от этого заболевания.Люди с определенными заболеваниями и те, кто живет в более бедных районах, подвергаются большему риску сепсиса.Социально-экономическая депривация, сопутствующие заболевания и неспособность к обучению связаны с повышенным риском развития сепсиса.Было установлено, что у людей, живущих в наиболее обездоленных общинах, вероятность развития сепсиса на 80 процентов выше, чем у жителей наименее обездоленных.У людей с хроническим заболеванием печени риск развития сепсиса также был в три раза выше, а у людей с хроническим заболеванием почек риск сепсиса был в два-шесть раз выше, чем у населения в целом, в зависимости от стадии заболевания.Люди с недостаточным весом, ожирением и курильщики, также подвергались повышенному риску развития сепсиса.Исследование также показало, что смертность в течение 30 дней после постановки диагноза сепсиса была самой высокой среди людей в возрасте от 80 лет.Хотя тяжелые инфекции и сепсис могут повлиять на каждого, наши данные все больше подчеркивают сложное взаимодействие между социально-экономическим статусом, основными заболеваниями и сепсисом.Предупреждающие признаки сепсиса «трудно обнаружить».Симптомы могут быть похожи на грипп или другие распространенные заболевания:Если вы или другой взрослый испытываете эти симптомы, вам следует позвонить в скорую.Если ребенок имеет эти симптомы, нужно срочно звонить в скорую:Ранее МедикФорум писал о симптомах тромба.

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