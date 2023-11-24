6 симптомов "молчаливого убийцы" - сепсис встречается чаще у бедных людей
Симптомы этого опасного для жизни состояния можно принять за обычные заболевания, такие как грипп и инфекции дыхательных путей.
Сепсис — это опасное для жизни состояние, которое возникает, когда иммунная система организма слишком остро реагирует на инфекцию и начинает атаковать ткани и органы.
Если не принять меры быстро, это может привести к сепсису, вызывающему отказ органов. Это может случиться с каждым, но новое исследование показало, что некоторые люди гораздо более уязвимы к развитию сепсиса и с большей вероятностью умрут от этого заболевания.
Люди с определенными заболеваниями и те, кто живет в более бедных районах, подвергаются большему риску сепсиса.
"Согласно новому исследованию, люди с «интенсивным воздействием антибиотиков в анамнезе», а также люди с ограниченными возможностями обучения также подвергаются повышенному риску", - говорит врач-терапевт Климовская Елена, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Социально-экономическая депривация, сопутствующие заболевания и неспособность к обучению связаны с повышенным риском развития сепсиса.
«Это исследование подчеркивает острую необходимость в моделях прогнозирования риска сепсиса, учитывающих статус хронического заболевания, статус депривации и неспособность к обучению, а также тяжесть инфекции. Существует острая необходимость улучшить профилактику сепсиса, включая более точное назначение противомикробных препаратов пациентам из группы повышенного риска».
Было установлено, что у людей, живущих в наиболее обездоленных общинах, вероятность развития сепсиса на 80 процентов выше, чем у жителей наименее обездоленных.
У людей с хроническим заболеванием печени риск развития сепсиса также был в три раза выше, а у людей с хроническим заболеванием почек риск сепсиса был в два-шесть раз выше, чем у населения в целом, в зависимости от стадии заболевания.
Среди других людей, которые подвергались большему риску развития сепсиса, были люди с:
- Раком
- Неврологическими заболеваниями
- Диабетом
- Иммуносупрессивными состояниями.
Исследование также показало, что смертность в течение 30 дней после постановки диагноза сепсиса была самой высокой среди людей в возрасте от 80 лет.
Хотя тяжелые инфекции и сепсис могут повлиять на каждого, наши данные все больше подчеркивают сложное взаимодействие между социально-экономическим статусом, основными заболеваниями и сепсисом.
Симптомы сепсиса
Предупреждающие признаки сепсиса «трудно обнаружить».
Симптомы могут быть похожи на грипп или другие распространенные заболевания:
- Невнятная речь или спутанность сознания
- Сильная дрожь или мышечная боль
- Моча отсутствует (в течение суток)
- Сильная одышка
- Кожа пятнистая или обесцвеченная.
В случае септического шока у человека могут возникнуть:
- Чувство головокружения или обморока
- Путаница или дезориентация
- Тошнота и рвота
- Диарея
- Холодная, липкая, бледная или пятнистая кожа.
Если ребенок имеет эти симптомы, нужно срочно звонить в скорую:
- Имеет синюю, серую, бледную или пятнистую кожу, губы или язык – на коричневой или черной коже это легче увидеть на ладонях рук или подошвах ног.
- Имеет сыпь, которая не исчезает.
- Имеет затруднения с дыханием (вы можете заметить хрюканье или засасывание желудка под грудной клеткой), одышку или очень быстрое дыхание.
- Слабый, пронзительный крик, не похожий на обычный крик.
- Не реагирует так, как обычно, или не интересуется едой или обычной деятельностью.
- Становится более сонным, чем обычно, или его трудно разбудить.
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