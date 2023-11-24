6 симптомов "молчаливого убийцы" - сепсис встречается чаще у бедных людей

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6 симптомов "молчаливого убийцы" - сепсис встречается чаще у бедных людей


Симптомы этого опасного для жизни состояния можно принять за обычные заболевания, такие как грипп и инфекции дыхательных путей.


Сепсис — это опасное для жизни состояние, которое возникает, когда иммунная система организма слишком остро реагирует на инфекцию и начинает атаковать ткани и органы.

Если не принять меры быстро, это может привести к сепсису, вызывающему отказ органов. Это может случиться с каждым, но новое исследование показало, что некоторые люди гораздо более уязвимы к развитию сепсиса и с большей вероятностью умрут от этого заболевания.

Люди с определенными заболеваниями и те, кто живет в более бедных районах, подвергаются большему риску сепсиса.

"Согласно новому исследованию, люди с «интенсивным воздействием антибиотиков в анамнезе», а также люди с ограниченными возможностями обучения также подвергаются повышенному риску", - говорит врач-терапевт Климовская Елена, комментируя исследование специально для МедикФорум.


Социально-экономическая депривация, сопутствующие заболевания и неспособность к обучению связаны с повышенным риском развития сепсиса.

«Это исследование подчеркивает острую необходимость в моделях прогнозирования риска сепсиса, учитывающих статус хронического заболевания, статус депривации и неспособность к обучению, а также тяжесть инфекции. Существует острая необходимость улучшить профилактику сепсиса, включая более точное назначение противомикробных препаратов пациентам из группы повышенного риска».


Было установлено, что у людей, живущих в наиболее обездоленных общинах, вероятность развития сепсиса на 80 процентов выше, чем у жителей наименее обездоленных.

У людей с хроническим заболеванием печени риск развития сепсиса также был в три раза выше, а у людей с хроническим заболеванием почек риск сепсиса был в два-шесть раз выше, чем у населения в целом, в зависимости от стадии заболевания.

Среди других людей, которые подвергались большему риску развития сепсиса, были люди с:
  • Раком
  • Неврологическими заболеваниями
  • Диабетом
  • Иммуносупрессивными состояниями.
Люди с недостаточным весом, ожирением и курильщики, также подвергались повышенному риску развития сепсиса.

Исследование также показало, что смертность в течение 30 дней после постановки диагноза сепсиса была самой высокой среди людей в возрасте от 80 лет.

Хотя тяжелые инфекции и сепсис могут повлиять на каждого, наши данные все больше подчеркивают сложное взаимодействие между социально-экономическим статусом, основными заболеваниями и сепсисом.

Симптомы сепсиса


Предупреждающие признаки сепсиса «трудно обнаружить».

Симптомы могут быть похожи на грипп или другие распространенные заболевания:

  • Невнятная речь или спутанность сознания
  • Сильная дрожь или мышечная боль
  • Моча отсутствует (в течение суток)
  • Сильная одышка
  • Кожа пятнистая или обесцвеченная.
Если вы или другой взрослый испытываете эти симптомы, вам следует позвонить в скорую.

В случае септического шока у человека могут возникнуть:

  • Чувство головокружения или обморока
  • Путаница или дезориентация
  • Тошнота и рвота
  • Диарея
  • Холодная, липкая, бледная или пятнистая кожа.
Дети могут переносить сепсис иначе, чем взрослые.

Если ребенок имеет эти симптомы, нужно срочно звонить в скорую:
  • Имеет синюю, серую, бледную или пятнистую кожу, губы или язык – на коричневой или черной коже это легче увидеть на ладонях рук или подошвах ног.
  • Имеет сыпь, которая не исчезает.
  • Имеет затруднения с дыханием (вы можете заметить хрюканье или засасывание желудка под грудной клеткой), одышку или очень быстрое дыхание.
  • Слабый, пронзительный крик, не похожий на обычный крик.
  • Не реагирует так, как обычно, или не интересуется едой или обычной деятельностью.
  • Становится более сонным, чем обычно, или его трудно разбудить.


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