Даже небольшое количество этих продуктов увеличивает риск болезни Альцгеймера

"Здоровый образ жизни может существенно снизить риск болезни Альцгеймера. В частности, большое значение в профилактических исследованиях уделяется питанию", - говорит врач-невролог Козлова Виталина специально для МедикФорум.

"Существует четкая связь между диетой с высокой степенью переработки и развитием болезни Альцгеймера".

Ученые изучают диету и когнитивные способности

минимально обработанные продукты , которые были максимально пастеризованы (например, свежие, сушеные или замороженные фрукты или овощи; цельнозерновые продукты; мясо; рыба и молоко),

, которые были максимально пастеризованы (например, свежие, сушеные или замороженные фрукты или овощи; цельнозерновые продукты; мясо; рыба и молоко), обработанные пищевые продукты (например, консервированные фрукты; хлеб; сыр; соленые, копченые или консервированные мясные и рыбные продукты) и

(например, консервированные фрукты; хлеб; сыр; соленые, копченые или консервированные мясные и рыбные продукты) и пищевые продукты с высокой степенью переработки (например, пищевые продукты, обработанные промышленным способом, которые содержат масла, жиры, сахар, крахмал или искусственные усилители вкуса и, таким образом, почти не содержат свежих продуктов).





Продукты с высокой степенью обработки повышают риск болезни Альцгеймера даже в небольших дозах

"Учитывая план питания на 2000 калорий, это будет означать, что всего лишь 400 калорий, потребляемых в виде продуктов с высокой степенью переработки, связаны со значительно повышенным риском психических заболеваний. Для сравнения: 400 калорий — это даже не энергия половины замороженной пиццы".





Сбалансированная диета может компенсировать негативные последствия

«Сокращение потребления продуктов с высокой степенью переработки может быть эффективным способом предотвращения когнитивных заболеваний», - советует врач-невролог.

"На практике это означает, например, что вы едите три сбалансированных, необработанных приема пищи, но затем разрешаете «грешить» одним из двух перекусов – это на самом деле полезно для вашего психического отношения к питанию и никоим образом не навредит вашему здоровью".

Другие факторы риска болезни Альцгеймера

Травмы головы

Чрезмерное употребление алкоголя

Загрязнение мелкой пылью

Нехватка образования

Избыточный вес

Повышенное артериальное давление

Нарушение слуха

Курение

Диабет

Депрессии

Недостаток упражнений

Отсутствие социальных контактов.

В настоящее время болезнь Альцгеймера считается неизлечимой. Соответственно, наука в настоящее время тратит много времени на изучение факторов риска и профилактических мер.Все больше и больше исследований показывают негативные долгосрочные последствия диеты, которая в основном состоит из обработанных продуктов промышленного производства.Ученые исследовали более 10 000 испытуемых в течение 10 лет. Через регулярные промежутки времени участники исследования заполняли анкеты о своих привычках в еде и потреблении обработанных пищевых продуктов.Кроме того, испытуемые трижды в год проходили два разных теста для проверки своих умственных и когнитивных способностей.испытуемые, чья диета состояла как минимум на 20 процентов из продуктов с высокой степенью переработки, имели на 28 процентов более высокий риск снижения когнитивных функций и на 25 процентов более высокий риск снижения исполнительских способностей, чем субъекты, которые ели наименее обработанную пищу.На первый взгляд это звучит более драматично, чем есть на самом деле. Другое наблюдение исследователей показало, что у испытуемых, которые потребляли оставшиеся 80 процентов необработанных продуктов, то есть фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка из мяса и рыбы, не наблюдалось какого-либо снижения когнитивных или исполнительных функций.Поэтому можно предположить, что богатые питательными веществами необработанные продукты компенсируют негативное воздействие продуктов с высокой степенью переработки – предположительно потому, что тело (и разум) по-прежнему снабжаются всеми важными микро- и макронутриентами.Выводы исследователей соответствуют рекомендациям так называемого правила 80/20.Если 80 процентов рациона состоит из необработанных, богатых питательными веществами продуктов, то обычные 20 процентов «разрешено».Помимо диеты, на риск болезни Альцгеймера могут влиять и другие факторы, большинство из которых связаны со здоровым образом жизни:Ранее МедикФорум писал о симптомах тромба в мозге.

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