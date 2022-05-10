На что обращать внимание при выборе зубной пасты для детей
Врач-стоматолог Антон Хмаренко рассказал, как правильно выбрать зубную пасту для ребенка.
От правильного выбора зубной пасты во многом зависит здоровье зубов и ротовой полости. Это касается не только взрослых, но и детей.
«В первую очередь, при выборе зубной пасты нужно ориентироваться на возрастную маркировку на тюбике. Для детей в возрасте от 0 до 4 лет обязательно нужна паста, которую ребенок может проглотить без вреда для здоровья», — говорит эксперт.
Также важно обращать внимание на абразивность пасты. Смотрим значение RDA. Именно он говорит о содержании абразивных веществ: чаще всего это карбонат кальция, диоксид титана, диоксид кремния.
Для малышей до четырех лет RDA должен быть ниже 20, до 14 лет — не более 50.
Также важно знать количество фтора. Он необходим для развития тканей зуба, но при этом нужно учитывать лимиты. Для детей до двух лет используем пасты без фтора. До четырех лет — значение не более 200 ppm. От 4 до 6 лет — не более 500 ppm. От 6 лет и старше — не более 1450 ppm.
Паст, свободных от консервантов, сегодня почти не найти. Смотрим, чтобы в составе не было хотя бы самых вредных: бензоат натрия, пропиленгликоль (PEG, ПЕГ) и пропилпарабен.
Также важны индивидуальные предпочтения ребенка. Если ему не по душе цвет, вкус или запах, не берите такую пасту.
Антон Хмаренко
Здоровье
Врач-стоматолог
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