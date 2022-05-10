На что обращать внимание при выборе зубной пасты для детей

«В первую очередь, при выборе зубной пасты нужно ориентироваться на возрастную маркировку на тюбике. Для детей в возрасте от 0 до 4 лет обязательно нужна паста, которую ребенок может проглотить без вреда для здоровья», — говорит эксперт.

От правильного выбора зубной пасты во многом зависит здоровье зубов и ротовой полости. Это касается не только взрослых, но и детей.Также важно обращать внимание на абразивность пасты. Смотрим значение RDA. Именно он говорит о содержании абразивных веществ: чаще всего это карбонат кальция, диоксид титана, диоксид кремния.Для малышей до четырех лет RDA должен быть ниже 20, до 14 лет — не более 50.Также важно знать количество фтора. Он необходим для развития тканей зуба, но при этом нужно учитывать лимиты. Для детей до двух лет используем пасты без фтора. До четырех лет — значение не более 200 ppm. От 4 до 6 лет — не более 500 ppm. От 6 лет и старше — не более 1450 ppm.Паст, свободных от консервантов, сегодня почти не найти. Смотрим, чтобы в составе не было хотя бы самых вредных: бензоат натрия, пропиленгликоль (PEG, ПЕГ) и пропилпарабен.Также важны индивидуальные предпочтения ребенка. Если ему не по душе цвет, вкус или запах, не берите такую пасту.