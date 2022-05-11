Является ли «гусиная кожа» признаком заболевания?

«Гиперкератоз — это утолщение наружного слоя кожи, который состоит из белка-кератина. Фоликулярный гиперкератоз — результат накопления кератина, который защищает кожу. Кератин образует чешуйчатую пробку, которая блокирует открытие волосяного фолликула. Обычно образуется много пробок, образующих участки грубой, бугристой кожи», — говорит эксперт.

Что мы называем гусиной кожей? Замечали когда-нибудь, что на коленях, локтях, икрах и в других частях тела кожа может несколько отличаться? Она грубее наощупь и напоминает мелкие пупырышки.Ученые считают, что предрасположенность к гиперкератозу передается по наследству. Еще одна причина его появления — дефицит альфа-линолевой кислоты, витаминов А и С.Нужно ли лечит гиперкератоз? Если он вас не беспокоит и не приносит вам неудобств, такой необходимости нет. Угрозу жизни или здоровью он не несет.Если же определенный дискомфорт вы все-таки чувствуете, постарайтесь использовать крема, в составе которых есть альфа-гидроксикислота, молочная или салициловая кислота, а также мочевина. Эти средства способствуют удалению омертвевших клеток и помогут смягчить кожу.Для профилактики уберите из арсенала ваших гигиенических средств жесткое, агрессивное мыло, средства для пилингов, избегайте высокой температуры.Откорректируйте питание, добавьте в меню больше зелени, кураги, яиц, морковь, облепиху, тыкву.