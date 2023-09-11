Врач-эндокринолог Павлова: хроническую усталость могут вызывать вирусы герпеса

повышение температуры;

боль в голове;

болезненные ощущения в живете;

тошнота;

рвота.

Очень высокая температура — 39-40;

сыпь;

отеки рук и ног;

язвы во рту.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.