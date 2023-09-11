Врач-эндокринолог Павлова: хроническую усталость могут вызывать вирусы герпеса
Врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что хроническую усталость могут вызывать вирусы герпеса. А именно: энтеровирусы.
Энтеровирусная инфекция – кишечное заболевание, провоцируемое энтеровирусами. Установлено более 60 разновидностей возбудителей этой патологии
— В своем исследовании учёные отталкивались от того, что хроническая усталость —патологическое состояние, симптомы которого могут временно исчезать или наблюдаться годами. Человек порой буквально не может подняться с кровати, сколько бы он не отдыхал, — написала медик в своем блоге.
Такое состояние часто появляется после перенесенных вирусных инфекций. Но могут быть и другие причины: неисправные митохондрии, низкий уровень гормонов щитовидной железы, множественные генетические варианты.
Если вы быстро утомляетесь, для начала проверьте, нет ли у вас дефицита магния — это может быть одной из причин усталости, советует Павлова.
Симптомы энтеровирусной инфекции:
- повышение температуры;
- боль в голове;
- болезненные ощущения в живете;
- тошнота;
- рвота.
Когда вирус разносится по организму, симптомы интоксикации усиливается:
- Очень высокая температура — 39-40;
- сыпь;
- отеки рук и ног;
- язвы во рту.
Как писал «МедикФорум», врач Екатерина Демьяновская отмечала, что при синдроме хронической усталости важно избегать избытка добавленного сахара в рационе: после резкого прилива энергии от конфеты или кусочка торта наступает спад, и человек может чувствовать себя истощённым.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог, д.м.н.
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