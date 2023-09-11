Врач-эндокринолог Павлова: хроническую усталость могут вызывать вирусы герпеса

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что хроническую усталость могут вызывать вирусы герпеса. А именно: энтеровирусы.

Энтеровирусная инфекция – кишечное заболевание, провоцируемое энтеровирусами. Установлено более 60 разновидностей возбудителей этой патологии

— В своем исследовании учёные отталкивались от того, что хроническая усталость —патологическое состояние, симптомы которого могут временно исчезать или наблюдаться годами. Человек порой буквально не может подняться с кровати, сколько бы он не отдыхал, — написала медик в своем блоге.

Такое состояние часто появляется после перенесенных вирусных инфекций. Но могут быть и другие причины: неисправные митохондрии, низкий уровень гормонов щитовидной железы, множественные генетические варианты.

Если вы быстро утомляетесь, для начала проверьте, нет ли у вас дефицита магния — это может быть одной из причин усталости, советует Павлова.

Симптомы энтеровирусной инфекции:
  • повышение температуры;
  • боль в голове;
  • болезненные ощущения в живете;
  • тошнота;
  • рвота.

Когда вирус разносится по организму, симптомы интоксикации усиливается:
  • Очень высокая температура — 39-40;
  • сыпь;
  • отеки рук и ног;
  • язвы во рту.

Как писал «МедикФорум», врач Екатерина Демьяновская отмечала, что при синдроме хронической усталости важно избегать избытка добавленного сахара в рационе: после резкого прилива энергии от конфеты или кусочка торта наступает спад, и человек может чувствовать себя истощённым.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог, д.м.н.
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Теги : усталость, герпес, вирусы
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Врач-эндокринолог Павлова: хроническую усталость могут вызывать вирусы герпеса