Врач Носарева: льняная каша поможет коже засиять

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каша

Врач-косметолог, врач-дерматолог Нана Носарева рассказала, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы кожа выглядела увлажненной и сияющей.

— Льняная каша содержит большое количество альфа-линоленовой кислоты, очень нужной для естественного сияния, — отметила медик «Лайфу».

  • Томаты и болгарский перец содержат ликопин и витамин С — природные антиоксиданты
  • Морковь богата бета-каротином и витамином А.
  • Арбуз увлажняет эпидермис
  • Гранат — источник эллаговой кислоты, отвечающую за регенерацию клеток. 
  • Орехи богаты жирными кислотами омега-3 и витамином Е (осторожно, очень калорийные).
  • Оливковое масло — эликсир молодости, в нём огромное количество полезных жирных кислот и витамина Е.
  • В жирной рыбе много витаминов А и D.
  • Авокадо поможет разгладить морщины.
  • Нут — источник растительного белка.

Для чего нужно есть льняную кашу?

Комплекс витаминов и микроэлементов, содержащихся в блюде, активизирует работу мозга, улучшает кровообращение. Льняная каша чрезвычайно богата клетчаткой. Это значит, что улучшится микробиом, нормализуется стул, снизится уровень холестерина, сахара в крови. Кроме того, организму обеспечено долгое чувство сытости.

Однако нужно помнить, что в составе льняного семени содержатся цианогенные гликозиды. Они достаточно ядовиты и при постоянном употреблении накапливаются в организме. 

Как писал «МедикФорум», по словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, в рационе обязательно должна быть рыба — естественный источник жирных кислот Омега-3. Вовсе необязательно покупать дорогую нынче семгу и форель. Среди бюджетных вариантов — сельдь, минтай, скумбрия.Омега-3 в достаточном количестве защищает от рака толстого кишечника, рака груди и предстательной железы, отмечала медик.

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Теги : кожа, льняное семя, каша
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