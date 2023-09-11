Врач Носарева: льняная каша поможет коже засиять
Врач-косметолог, врач-дерматолог Нана Носарева рассказала, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы кожа выглядела увлажненной и сияющей.
— Льняная каша содержит большое количество альфа-линоленовой кислоты, очень нужной для естественного сияния, — отметила медик «Лайфу».
- Томаты и болгарский перец содержат ликопин и витамин С — природные антиоксиданты
- Морковь богата бета-каротином и витамином А.
- Арбуз увлажняет эпидермис
- Гранат — источник эллаговой кислоты, отвечающую за регенерацию клеток.
- Орехи богаты жирными кислотами омега-3 и витамином Е (осторожно, очень калорийные).
- Оливковое масло — эликсир молодости, в нём огромное количество полезных жирных кислот и витамина Е.
- В жирной рыбе много витаминов А и D.
- Авокадо поможет разгладить морщины.
- Нут — источник растительного белка.
Для чего нужно есть льняную кашу?
Комплекс витаминов и микроэлементов, содержащихся в блюде, активизирует работу мозга, улучшает кровообращение. Льняная каша чрезвычайно богата клетчаткой. Это значит, что улучшится микробиом, нормализуется стул, снизится уровень холестерина, сахара в крови. Кроме того, организму обеспечено долгое чувство сытости.
Однако нужно помнить, что в составе льняного семени содержатся цианогенные гликозиды. Они достаточно ядовиты и при постоянном употреблении накапливаются в организме.
Как писал «МедикФорум», по словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, в рационе обязательно должна быть рыба — естественный источник жирных кислот Омега-3. Вовсе необязательно покупать дорогую нынче семгу и форель. Среди бюджетных вариантов — сельдь, минтай, скумбрия.Омега-3 в достаточном количестве защищает от рака толстого кишечника, рака груди и предстательной железы, отмечала медик.
Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий