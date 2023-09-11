Врач Носарева: льняная каша поможет коже засиять

Томаты и болгарский перец содержат ликопин и витамин С — природные антиоксиданты

Морковь богата бета-каротином и витамином А.

Арбуз увлажняет эпидермис

Гранат — источник эллаговой кислоты, отвечающую за регенерацию клеток.

Орехи богаты жирными кислотами омега-3 и витамином Е (осторожно, очень калорийные).

Оливковое масло — эликсир молодости, в нём огромное количество полезных жирных кислот и витамина Е.

В жирной рыбе много витаминов А и D.

Авокадо поможет разгладить морщины.

Нут — источник растительного белка.

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