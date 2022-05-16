Витамин Д: зачем, кому и сколько?

«Ощущение разбитости и плохое настроение с самого утра, сил хватает на минимум задач. Трудности с зачатием и вынашиванием ребёнка, либидо на 0, лишний вес, частые переломы. Так чувствует себя человек с дефицитом витамина D», — отмечает эксперт.

Несмотря на то, как много уже сказано о необходимости витамина Д, тема его важности кажется неисчерпаемой. Ведь этот витамин-гормон влияет без преувеличения на все процессы в нашем организме.Не зря этот витамин называют витамином молодости и хорошего настроения, а еще — гормоном деторождения.Откуда витамин Д поступает в наш организм? Если мы говорим о питании, то это жирная рыба, злаки и крупы, мясо, сыры.А еще наш организм способен сам продуцировать D3 благодаря воздействию солнца. Однако этими способами накопить необходимое количество витамина сложно.Поэтому почти все нуждаются в приеме биодобавок. Однако важно согласовать дозировку с доктором.Дети нуждаются в витамине Д не меньше, чем взрослые. Скелет и мышцы просто не смогут развиваться без адекватного уровня витамина Д в организме. Интеллектуальные способности тоже зависят от него напрямую.По каким сигналам можно заподозрить дефицит витамина Д? Один из частых — чрезмерная полнота, поскольку D3 отвечает за сжигание жира.Остеопороз — еще один симптом, поскольку без D не усваивается кальций. Отсюда же возникает еще одна проблема — камни в почках.При нехватке витамина Д страдает сердце и сосуды, возникают эндокринные заболевания. Страдают в первую очередь половые гормоны, отсюда сниженное либидо и даже бесплодие.Внешне дефицит проявляется сухостью кожи, выпадением волос, ломкостью ногтей.Для проверки сдаем анализ 25(ОН). Показатель нормы — от 60 до 80 нг/мл. Лечебную или профилактическую дозу для приема назначает врач.