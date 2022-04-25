Диетолог рассказала, в какое время суток лучше принимать витамин Д

«Не важно, как витамин поступает в наш организм: солнце, бады, продукты питания — он не активный и в любом случае должен пройти активацию для всасывания и усвоения», — говорит эксперт

О пользе витамина Д сказано уже очень много, но информации вокруг него столько, что кажется, эта тема неисчерпаемая. Без достаточного поступления этого витамина придется забыть и о сильном иммунитете, и о крепких костях, и о здоровых ногтях.Вот здесь и имеет значение, как и когда мы его приняли. Дозировку необходимо рассчитывать индивидуально для каждого. Кому-то для профилактики достаточно 600 МЕ в сутки, а кому-то надо восполнять острый дефицит. Тогда и 5000 МЕ в сутки не будет много. Чтобы узнать свои показатели, нужно сдать анализ крови на 25 (ОН) Д.Пить витамин Д желательно утром, в крайнем случае до обеда. Это связано с тем, что этот витамин уменьшает уровень мелатонина, и выпив его на ночь, вы рискуете не уснуть.Поскольку витамин Д жирорастворимый, для его лучшего усвоения необходимы жиры. К примеру, хорошо запивать капсулу с витамином не водой, а молоком. Ко-факторами для усвоения также являются магний и бор.