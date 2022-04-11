Врач-андролог рассказал, как витамин Д влияет на мужскую фертильность

«Чем больше солнечных лучей в месте проживания человека, тем выше уровень витамина Д. И наоборот. Зимой гиповитаминоз усиливается, влияя на качество спермы. Яички, семявыносящий проток и сперматозоиды имеют рецепторы к витамину Д и ферменты для его использования», — отмечает специалист.

Врачи часто прописывают витамин Д детям, но взрослые нуждаются в нем не меньше. Вы знали, что мужская фертильность (способность к размножению) напрямую зависит от уровня этого витамина?Мужчины с дефицитом витамина Д имеют меньше сперматозоидов, особенно это касается подвижных сперматозоидов. Однако и переизбыток витамина также опасен — падает концентрация спермы, ломается структура сперматозоидов. Поэтому важно не принимать бады на глаз, а все-таки сдавать анализы.Пополнить собственные запасы витамина Д можно разными способами. Самый простой — чаще находиться под солнечными лучами. Однако, чтобы выработка витамина прошла эффективно, 80% тела должно быть оголено.Если солнечный метод пока вам недоступен, обогатите витамином Д свой рацион: ешьте больше кисломолочных продуктов, творога и сыра. Добавьте в меню растительное и сливочное масло, яичные желтки в сыром виде. Богаты витамином Д морепродукты и печень рыб. Не забываем про рыбий жир, сельдь, тунец и скумбрию.