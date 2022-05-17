Собаки выявляют коронавирус лучше тестов
Специально подготовленные собаки с исключительно развитым обонянием лучше распознают COVID-19, чем тесты. К примеру, ретриверы распознали 97% случаев ковида.
Натренированные собаки лучше распознают коронавирус, чем лабораторные тесты, как показало самое масштабное и убедительное исследование по данному вопросу. В течение всей пандемии учёные подозревали, что исключительное обоняние собак может применяться для распознавания носителей вируса. Однако многообещающие лабораторные испытания, в которых собаки успешно обнаруживали образцы патогена в хорошо контролируемой обстановке, необходимо было проверять в условиях реального мира. Именно это и сделали учёные Университета Хельсинки в Финляндии.
Они подготовили группу лабрадоров-ретриверов, которая смогла распознавать в аэропорту 97% заражений. При этом уровень выявления людей, которые не являются носителями вируса, с помощью собак составил 99%. Для сравнения, так называемые экспресс-тесты на основе антигенов выявляют всего 72% случаев коронавируса. Финские исследователи утверждают, что собаки могут стать сильнейшим инструментом в деле сдерживания пандемии при использовании в местах массовых скоплений вроде аэропортов и вокзалов.
В России собаки ещё пока не применялись в деле выявлении коронавируса. Однако эти животные встречаются в аэропортах и других местах массового скопления, так как с их помощью отыскивают разного рода запрещённые вещества. Наука уже доказала, что собаки могут предсказывать эпилептические приступы, обнаруживать рак и даже болезнь Паркинсона. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Хельсинки
Здоровье
старейший и крупнейший университет в Финляндии. В университете обучается около 38 тыс. студентов
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