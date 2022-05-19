Кесарево сечение не является причиной детских аллергий
Появившиеся на свет после кесарева сечения дети не чаще становятся жертвами пищевых аллергий, чем рождённые традиционным способом. К такому выводу пришли ученые из Murdoch Children's Research Institute.
В ходе исследования с участием более 2 000 младенцев австралийские исследователи не обнаружили никаких различий в количестве случаев пищевых аллергий в зависимости от способа появления на свет, то есть традиционных родов или кесарева сечение. Среди детей, которые появились после кесарева сечения, пищевая аллергия развилась у 12,7%. Среди прошедших через вагинальные роды - у 13,2%.
Также не имело значения, было ли кесарево сечение экстренным, то есть проводившимся по неотложным показаниям, или запланированным заранее. Не имело значения и то, когда именно оно проводилась - до или после начала схваток. То же самое исследование показало, что 30% аллергий на арахис и до 90% аллергий на куриные яйца естественным образом исчезали к тому моменту, когда ребёнок достигал шестилетнего возраста.
Авторы исследования говорят о росте количества кесаревых сечений и пищевых аллергий в последние 20 лет. Именно это и породило гипотезу о связи между этими двумя явлениями. Кроме того, гипотеза укрепилась после того, когда стало известно, что появившиеся на свет после кесарева сечения малыши имеют несколько другой микробиом. Он напоминает тот, что отмечается у детей с пищевыми аллергиями. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Murdoch Children's Research Institute
Здоровье
Австралийский педиатрический медицинский научно-исследовательский институт, расположенный в Мельбурне, штат Виктория, связанный с Королевской детской больницей и Мельбурнским университетом
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