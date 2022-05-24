Уникальный шлем поможет вылечиться от звона в ушах
Учёные разработали головной убор, способный приглушить тиннитус или звон в ушах. В клинических испытаниях он успешно стимулировал мозг через крошечные электроды.
Звон в ушах характеризуется шумом в голове, который не вызывается какими-то внешними раздражителями. Иногда он проявляется непосредственно звоном, иногда другими звуками, которые очень сильно раздражают человека. Тиннитус бывает побочным явлением при каких-то вирусных инфекциях, либо результатом разного рода травмы. Это наиболее распространенная причина потери слуха, звон наблюдается у лиц старше 50. Впрочем, он может наступить в любом возрасте.
Стресс и ограничения сна также провоцируют развитие тиннитуса. В некоторых случаях избавление от стресса может помочь, в других на помощь приходят особые слуховые приборы, которые провоцируют специальные внешние звуки. Также есть особый девайс, помогающий слушать так называемый белый шум, который выступает в роли отвлекающего фактора. Со временем он улучшает способность мозга фильтровать посторонние звуки и приглушает звон в ушах.
И вот теперь учёный испытывает технологию под названием внутричерепная стимуляция постоянным током высокой чёткости. Она разрабатывается Британским королевским национальным институтом по борьбе с глухотой. Данная методика включает в себя стимуляцию областей мозга с помощью 5 крошечных электродов, размещённых на определённых частях головы. Это слуховая кора, где обрабатывается звук, и префронтальная кора, где обрабатываются эмоции.
Методика основывается на теории о там, что звон в ушах является результатом ошибочных сообщений в мозге. Необходимо встряхнуть сеть в мозге, связанную с восприятием шума в ушах, нарушив всё, что его провоцирует. Стимуляция мозга в ходе клинических исследований приводила к исчезновению шума в ушах у некоторых людей на несколько часов или дней, а у кого-то снижала его восприятия. И вот теперь набрана новая группа из 70 добровольцев, которых ожидает 6 сеансов лечения по 20 минут два раза в неделю в течение трех недель. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Королевский национальный институт глухих
Здоровье
был основан как Национальное бюро содействия общему благосостоянию глухих в 1911
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