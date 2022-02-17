Онколог Щепеляев назвал главную причину возникновения рака
По словам врача онкоиммунолога Даниила Щепеляева, раковые заболевания у россиян в период пандемии прогрессировали из-за потерянных возможностей своевременного обследования.
В интервью онколога прозвучало напоминание о важности своевременной диспансеризации и профилактических осмотров – именно это сегодня является ключевым условием для диагностирования онкозаболеваний на ранней стадии. На обывательском уровне рак воспринимают как болезнь, которая может передаваться по наследству, но это неправильное представление о нем, пояснил онколог.
«Онкологические заболевания не передаются по наследству», - подчеркнул Щепеляев.
Врач назвал главную причину возникновения раковых опухолей – это генетически обусловленная предрасположенность. В свою очередь, на то, сработает ли у человека генетическая программа, запускающая злокачественную болезнь, влияют разные факторы – условия жизни, приобретаемые инфекции
«Все зависит от особенностей жизни конкретного человека: большую роль играет образ жизни, работа, питание, доходы», - перечислил онколог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач кардиолог советует никогда не употреблять в пищу заменители масла.
врач аллерголог-онкоиммунолог
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