Может ли компьютерная томография стать причиной рака: мнение врача Мясникова
Известный российский врач, популяризатор медицины Александр Мясников поделился профессиональным мнением о возможной канцерогенности компьютерной томографии (КТ).
Рассуждая о том, может ли компьютерная томография стать причиной рака, доктор Мясников заметил: да, может.
«Сама по себе компьютерная томография – излучение», - сказал медик.
В частности, существует связь между проведением КТ и развитием рака легких, уточнил Мясников. По словам врача, около 2% всех диагнозов рака легких – это случаи, когда болезнь возникает вследствие злоупотребления процедурой томографии.
«Из ста человек, которые получили диагноз рак, двое получили его из-за того, что они пошли когда-то на компьютерную томографию, ходили часто», - подчеркнул эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли привычка задерживать стул вести к развитию рака кишечника.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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