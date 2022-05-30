Суровое воспитание может вызвать гиперактивность у ребёнка
Жёсткие методы воспитания, направленные на проблемы с поведением у детей, в реальности их и порождают. К такому выводу пришли учёные из Великобритании.
Длительное исследование британских учёных затронуло детей и подростков в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет. Исследователи посещали дома и собирали данные о том, какие проблемы демонстрируют дети с поведением, и насколько жёстко их воспитывают. Авторов исследования интересовала так называемая проблема «курицы и яйца», то есть что появляется раньше - проблемы с поведением, за которыми следует жёсткое воспитание, или наоборот. Было установлено, что жёсткие методы воспитания связаны с гиперактивностью ребёнка в возрасте 5 лет и эмоциональными проблемами в возрасте 7 лет.
Проблемы с поведением у трёхлетних детей были вызваны жёстким воспитанием уже в возрасте 5 лет, а гиперактивность, рождавшая эмоциональные проблемы в возрасте 5, была связана с жёстким воспитанием в возрасте 7 лет. Это своего рода двунаправленность гиперактивности и жёсткого воспитания. При этом тактика отстранения в воспитании детей была полезна в дошкольном возрасте, но приводила к неблагоприятным последствиям уже в возрасте от 5 до 7 лет.
Собранные данные сообщали, к сожалению, почти исключительно мамы. Кроме того, используемые для оценки дисциплинарного воспитания методы не отличались высокой надежностью, а значит, могли привести к искажению данных. Но вновь доказано, что такие методы воспитания, как крики или шлепки по мягкому месту могут иметь пагубные последствия для психического здоровья детей, однако и дети с поведенческими проблемами создают дополнительную нагрузку для психики родителей, влияя на их тактику воспитания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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