Плохой сон у младенцев может говорить о психических проблемах в будущем

Был проведен эксперимент, в котором участвовали полторы тысячи матерей с детьми. Женщины описывали, каким был сон их детей в возрасте до года, после чего заполняли данные о состоянии психического здоровья своего ребенка.Специалисты отметили, что 56% младенцев страдали от умеренного нарушения сна. У каждого пятого эти нарушения были серьезными.Ученые утверждают, что ,испытывая регулярные проблемы со сном в младенческом возрасте, у ребенка к четырем годам могут начать развиваться эмоциональные проблемы, а к десяти годам – эмоциональные расстройства и повышенное чувство тревожности.