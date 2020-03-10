Плохой сон у младенцев может говорить о психических проблемах в будущем

беременная женщина

К такому выводу пришли ученые из Австралии. Специалисты открыли, что проблемы со сном у малышей в первый год жизни часто увеличивают риск развития различных эмоциональных расстройств в старшем возрасте.

Был проведен эксперимент, в котором участвовали полторы тысячи матерей с детьми. Женщины описывали, каким был сон их детей в возрасте до года, после чего заполняли данные о состоянии психического здоровья своего ребенка.

Специалисты отметили, что  56% младенцев страдали от умеренного нарушения сна. У каждого пятого эти нарушения были серьезными.
Ученые утверждают, что ,испытывая регулярные проблемы со сном в младенческом возрасте, у ребенка к четырем годам могут начать развиваться эмоциональные проблемы, а к десяти годам – эмоциональные расстройства и повышенное чувство тревожности.
Теги : младенец, сон, психические расстройства, детское здоровье
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