Уменьшает ли витамин D риск выкидыша
Прием пищевых добавок с витамином D делает течение беременности более безопасным. Исследователи из Tommy’s National Centre for Miscarriage Research в Бирмингеме обнаружили, что витамин D уменьшает риск этого явления.
Дефицит витамина D увеличивает опасность женщины столкнуться с выкидышем, как показало международное исследование. Приблизительно три четверти женщин в Великобритании, которые вынашивают ребёнка зимой, не обладают достаточным количеством этого нутриента. Витамин D создаётся в нашем организме за счёт прямого воздействия солнечных лучей на кожу, также в небольшом количестве он встречается в таких продуктах питания, как жирная рыба, яичные желтки и обогащённые хлопья для завтрака.
Исследование показало, что женщины с дефицитом витамина D почти в два раза чаще сталкиваются с выкидышем. Однако вероятность этого всё ещё довольно низка, такие выкидыши наблюдаются приблизительно при 15% всех беременностей. Но исследователи призывают к проведению большего количества работ, позволяющих определить, может ли приём витамина D ещё до зачатия сделать беременность более безопасной.
Нынешняя работа представляла собой метаанализ 10 исследований с участием свыше 7 600 женщин. Показатель витамина D вначале оценивался, а затем сопоставлялся с данными по выкидышам. Была установлена, что женщины с дефицитом этого «солнечного витамина» имели почти в два раза более высокий риск выкидыша, по сравнению с теми их ровесницами, у которых показатель этого витамина сохранялся в норме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Tommy’s National Centre for Miscarriage Research
Здоровье
Центр по изучению и профилактики выкидышей в Великобритании
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