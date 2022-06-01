Низкие уровни витамина D связаны с повышенным риском выкидыша
Новое исследование показало, что у женщин с недостаточным уровнем витамина D вероятность выкидыша выше, чем у беременных женщин с достаточным уровнем витамина D.
"Женщины с дефицитом витамина D в два раза чаще страдают от выкидыша. Полученные данные дают представление о роли, которую витамин D может играть во время беременности. Мы знаем, что витамин D необходим для развития костей у развивающегося ребенка. Плацента также производит большое количество активной формы витамина D", - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова в эксклюзивном комментарии для МедикФорум.
Исследования показывают важную роль витамина D на ранних сроках беременности, включая регуляцию иммунных реакций матери и плода и развитие кровеносных сосудов, которые важны для здоровой беременности.
Говоря о роли витамина D во время беременности, гинеколог добавила:
«На самом деле витамин D известен только своей ролью в развитии осложнений на поздних сроках беременности, но новые исследования подтверждают и другую его роль, которая может помочь побудить женщин узнать о преимуществах приема добавки».
Хорошими источниками витамина D являются: лосось, красное мясо, печень, яичные желтки и некоторые обогащенные продукты.
Важно отметить, что хотя у кого-то может быть дефицит витамина D, он также может принимать его слишком много. Прием слишком большого количества витамина D в течение длительного периода времени может привести к повреждению костей, сердца и почек.
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
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