Низкие уровни витамина D связаны с повышенным риском выкидыша

"Женщины с дефицитом витамина D в два раза чаще страдают от выкидыша. Полученные данные дают представление о роли, которую витамин D может играть во время беременности. Мы знаем, что витамин D необходим для развития костей у развивающегося ребенка. Плацента также производит большое количество активной формы витамина D", - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова в эксклюзивном комментарии для МедикФорум.

«На самом деле витамин D известен только своей ролью в развитии осложнений на поздних сроках беременности, но новые исследования подтверждают и другую его роль, которая может помочь побудить женщин узнать о преимуществах приема добавки».