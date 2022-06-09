Геморрагический инсульт: причины, симптомы и лечение
Кровоизлияние в мозг - самый опасный типа инсульта, называемый геморрагическим. Чаще всего именно он в отличии от инсульта ишемического вызывает тяжелую инвалидность и смерть пациентов.
Симптомы геморрагического инсульта вызваны внутримозговым кровоизлиянием и отличаются от ишемического инсульта (тромба). Это связано с тем, что большинство ишемических инсультов происходят внезапно, когда кровеносный сосуд в головном мозге блокируется. Геморрагический инсульт возникает при разрыве сосуда головного мозга, и его симптомы могут нарастать постепенно (днями и даже неделями). Обращайте внимание на неспособность понимать разговорный язык, изменения или потерю зрения, трудности с чтением и письмом, судороги, сильную головную боль и неспособность говорить. Тяжесть симптомов определяется объемом кровотечения и локализацией кровоизлияния.
Компьютерная томография обычно может обнаружить внутричерепное кровотечение. К лечению надо приступать немедленно. Кровь можно удалить хирургическим путем, но если ее объем невелик, то можно обойтись без операции. Пациента необходимо срочно доставить в неврологическое отделение, врачи которого попытаются свести последствия инсульта к минимуму.
Чем больше времени потеряно, тем ниже шансы на успех. При обширных кровотечениях сделать бывает уже ничего нельзя - в случае сохранения жизни человека ожидает тяжелая инвалидность, порой, увы, необратимая. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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