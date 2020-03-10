Существует два вида инсультов: в чем разница?

Международная группа ученых наблюдала за 418 тысячами человек в течение 12 лет и зарегистрировала 1,4 тысячи геморрагических инсультов и 4,3 тысячи ишемических. Специалисты установили, что риск ишемического инсульта связан с недостатком молочных продуктов, фруктов, овощей и клетчатки в рационе питания. Но, употребление этих продуктов никак не влияет на развитие геморрагического инсульта.По мнению медиков, самыми полезными продуктами для профилактики ишемических инсультов являются бананы, корнеплоды, груши, яблоки и цитрусовые.Специалистам удалось установить, что на возникновение геморрагического инсульта влияет употребление яиц. Каждые дополнительные 20 граммов яиц в день увеличивают риск возникновения недуга на 25%.