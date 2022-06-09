Слишком долгое глядение в телефон может убить
Исследователи выяснили, что если люди слишком долго смотрят в экраны своих телефонов, то это крайне негативно воздействует на глаза и прочие органы в теле. Более того, данная привычка может даже уменьшить продолжительность жизни.
Исследователи из Buck Institute доказали, что чрезмерное время, которое человек тратит на просмотр своего телефона, представляет опасность не только для глаз, но и для всего остального тела. Более того, это привычка даже может уменьшить продолжительность жизни. На глаза воздействует специфический свет, и он способен нарушать циркадные ритмы, что вызывает хронические болезни или ухудшает их течение.
Поскольку глаза всегда подвержены воздействию окружающего мира, чего не скажешь про другие наши органы, их иммунная защита более активна. Но чрезмерная защита может нарушать внутренние процессы в организме, что приводит к значительным и вредным последствиям для прочих органов. С наступлением цифрового века люди тратят всё больше времени на контакт с разного рода экранами, и избыточное воздействие искусственного освещения может привести к катастрофическим долговременным последствиям.
Исследователи подчеркивают, что долгое глядение в экран компьютера или телефона нарушает циркадные ритмы. Это изменяет уровень защиты глаз, и последствия подобного распространяются далеко за пределы только зрения. Тем более, что многочисленные предыдущие исследования находили корреляцию между общим слабым здоровьем и расстройствами глаз. Один из примеров - это диабетическая ретинопатия, которая каждый год вызывает 3,9 миллионов случаев слепоты, если верить Всемирной организации здравоохранения. Это осложнение диабета, когда повышенный уровень сахара в крови повреждает часть глаза и приводит к исчезновению зрения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Buck Institute
Здоровье
это независимый биомедицинский исследовательский институт для изучения процессов старения и старческо-зависимых болезней
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