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Чего никогда нельзя делать сразу после пробуждения

Чего нельзя делать после пробуждения

Пробуждение - это не просто начало нового дня. Организму нужно настроится и это не просто слова. Исследователи давно выяснили, чего категорических нельзя делать сразу после пробуждения, чтобы не нарушать необходимые химические процессы в мозге. Их нарушение может повлечь различные последствия. От негативных эмоций до развития серьёзных болезней.

Например, нельзя вставать сразу после пробуждения. Врачи рекомендуют заводить будильник на 10-15 минут раньше и потратить это время на то, чтобы просто полежать. Объясняется это следующим образом. В момент сна кровообращение человека замедляется и некоторые органы, и даже части тела, могут быть не насыщены кислородом, чтобы совершать физические нагрузки. А для того, чтобы стоять на ногах необходимо прикладывать немалые усилия, хотя они кажутся нам не такими значительными.

Вторая ошибка - внимание к гаджетам. После пробуждения современный человек сразу же может уткнуться в телефон, планшет или ноутбук, однако делать этого нельзя. Ночью глаза находились в расслабленном состоянии и им нужно дать около получаса, чтобы они нормализовали кровообращение и пришли в тонус.

Утренний кофе стал для многих людей настоящим ритуалом, однако этот напиток может привести к неприятным последствиям. Диетологи рекомендуют употреблять его не раньше чем через час после завтрака, поскольку на голодный желудок кофе действует негативно, раздражая стенки ЖКТ и провоцируя изжогу.
Теги : пробуждение, кровообращение, глаза, кофе
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