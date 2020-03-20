Чего никогда нельзя делать сразу после пробуждения

Например, нельзя вставать сразу после пробуждения. Врачи рекомендуют заводить будильник на 10-15 минут раньше и потратить это время на то, чтобы просто полежать. Объясняется это следующим образом. В момент сна кровообращение человека замедляется и некоторые органы, и даже части тела, могут быть не насыщены кислородом, чтобы совершать физические нагрузки. А для того, чтобы стоять на ногах необходимо прикладывать немалые усилия, хотя они кажутся нам не такими значительными.Вторая ошибка - внимание к гаджетам. После пробуждения современный человек сразу же может уткнуться в телефон, планшет или ноутбук, однако делать этого нельзя. Ночью глаза находились в расслабленном состоянии и им нужно дать около получаса, чтобы они нормализовали кровообращение и пришли в тонус.Утренний кофе стал для многих людей настоящим ритуалом, однако этот напиток может привести к неприятным последствиям. Диетологи рекомендуют употреблять его не раньше чем через час после завтрака, поскольку на голодный желудок кофе действует негативно, раздражая стенки ЖКТ и провоцируя изжогу.