Врач Курганская: сухостью во рту могут проявляться болезни ЖКТ и другие
Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) порой сигнализируют о себе сухостью во рту, говорит гастроэнтеролог Наталья Курганская.
Врач рассказала в интервью:
«У пациентов, которые жалуются на сухость во рту, часто выявляют гастрит, холецистит и дуоденит».
Также Курганская назвала другие симптомы, которыми могут проявляться эти болезни ЖКТ.
- Изжога.
- Горький привкус во рту.
- Налет на языке белого или желтоватого оттенка.
- Ощущение липкости во рту.
Также, добавила Курганская, жалобы на сухость во рту нередки при таких проблемах как анорексия или булимия (нарушения пищевого поведения). Еще одна возможная причина повышенной сухости во рту – это ночной храп, или апноэ во сне. В случае апноэ у спящего человека происходят остановки дыхания, которые могут значительно вредить здоровью мозга.
Дополнительно медик уведомила, что с проблемой сухости во рту бывают связаны болезни зубов и десен.
«Распространенными осложнениями синдрома сухости во рту являются кариес, гингивит и грибковые инфекции, например, кандидоз полости рта», - проинформировала специалист.
Для поддержания должного уровня влаги в слизистой полости рта врач советует пить достаточно чистой воды, не злоупотреблять сахаром,
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