Врач Курганская: сухостью во рту могут проявляться болезни ЖКТ и другие

«У пациентов, которые жалуются на сухость во рту, часто выявляют гастрит, холецистит и дуоденит».

Изжога.

Горький привкус во рту.

Налет на языке белого или желтоватого оттенка.

Ощущение липкости во рту.

«Распространенными осложнениями синдрома сухости во рту являются кариес, гингивит и грибковые инфекции, например, кандидоз полости рта», - проинформировала специалист.