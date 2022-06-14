Врач Алексеева: некоторые признаки говорят, что иммунитет ослаблен

«Чувство усталости, которое не покидает вас, выпадение волос, которое не прекращается на протяжении долгого времени, являются признаками слабого иммунитета».

интервью иммунолога Людмилы Алексеевой прозвучало мнение, что некоторые признаки говорят о возможном ослаблении иммунитета.В частности, врач заметила:Кроме того, добавила Алексеева, длительное выпадение волос может объясняться гипотиреозом щитовидной железы.Другим признаком, говорящим об ослаблении иммунитета, врач назвала появление герпеса. Медик советует обязательно обращаться к специалистам при появлении перечисленных признаков – стойкой беспричинной усталости, не прекращающегося выпадения волос, появления герпетической сыпи. Последняя склонна возникать вокруг рта, на губах или на крыльях носа, сопровождаясь ощущениями жара, жжения, напряжения или зуда кожи. При этом обычно группами появляются мелкие пузырьки с прозрачным содержимым.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, влияют или нет негативные эмоции на развитие рака.