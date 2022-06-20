Как восстановить организм после приема антибиотиков?

«Что особенно плохо? То, что люди занимаются самолечением и назначают себе антибиотики сами. Температура поднялась и сразу в аптеку. Это большая ошибка!», — предостерегает эксперт.

Антибиотики для избавления от той или иной болезни используют многие из нас. Поэтому тема восстановления актуальна всегда. Ведь, принимая антибиотики, вместе с бактериями и возбудителями мы уничтожаем внутри себя и полезную микрофлору.Нужно учитывать еще один факт: когда мы принимаем антибиотики не по назначенной доктором схеме, а «на глаз» до первых признаков облегчения, мы помогаем вредным бактериям выработать иммунитет к препарату и в следующий раз лекарство просто не сработает.Еще одна ошибка — лечить с помощью антибиотиков вирусные инфекции. Это в корне неверно! Антибиотики убивают только бактерии (и плохие, и хорошие). Поэтому при простуде и ОРВИ антибиотики не только вам не помогут, но и могут навредить.Если вам назначили антибиотики и их прием оправдан, обязательно позаботьтесь о микрофлоре своего кишечника. Помогите ей восстановиться после такого мощного удара.Эффективное и доступное всем средство — вода. Пейте больше жидкости: 30 мл воды на каждый килограмм своего веса. Это дневная норма.Ешьте больше клетчатки. Насытить рацион клетчаткой помогут свежие овощи (взрослый человек должен съедать 400-600 г овощей в день).Для восстановления микрофлоры попросите своего врача подобрать курс пробиотиков. Желательно, чтобы препарат содержал несколько штаммов полезных бактерий. Если в составе 1-2 штамма, такие препараты часто оказываются пустышками и не дают ожидаемого эффекта.Пробиотики начинаем принимать вместе с антибиотиками и потом еще две недели после окончания курса антибактериальной терапии.⠀