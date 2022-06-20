Как восстановить организм после приема антибиотиков?
Врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, как помочь организму восстановиться после лечения антибиотиками.
Антибиотики для избавления от той или иной болезни используют многие из нас. Поэтому тема восстановления актуальна всегда. Ведь, принимая антибиотики, вместе с бактериями и возбудителями мы уничтожаем внутри себя и полезную микрофлору.
«Что особенно плохо? То, что люди занимаются самолечением и назначают себе антибиотики сами. Температура поднялась и сразу в аптеку. Это большая ошибка!», — предостерегает эксперт.
Нужно учитывать еще один факт: когда мы принимаем антибиотики не по назначенной доктором схеме, а «на глаз» до первых признаков облегчения, мы помогаем вредным бактериям выработать иммунитет к препарату и в следующий раз лекарство просто не сработает.
Еще одна ошибка — лечить с помощью антибиотиков вирусные инфекции. Это в корне неверно! Антибиотики убивают только бактерии (и плохие, и хорошие). Поэтому при простуде и ОРВИ антибиотики не только вам не помогут, но и могут навредить.
Если вам назначили антибиотики и их прием оправдан, обязательно позаботьтесь о микрофлоре своего кишечника. Помогите ей восстановиться после такого мощного удара.
Эффективное и доступное всем средство — вода. Пейте больше жидкости: 30 мл воды на каждый килограмм своего веса. Это дневная норма.
Ешьте больше клетчатки. Насытить рацион клетчаткой помогут свежие овощи (взрослый человек должен съедать 400-600 г овощей в день).
Для восстановления микрофлоры попросите своего врача подобрать курс пробиотиков. Желательно, чтобы препарат содержал несколько штаммов полезных бактерий. Если в составе 1-2 штамма, такие препараты часто оказываются пустышками и не дают ожидаемого эффекта.
Пробиотики начинаем принимать вместе с антибиотиками и потом еще две недели после окончания курса антибактериальной терапии.⠀
Светлана Ищенко
Здоровье
Врач-инфекционист, натуропат
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