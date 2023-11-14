5 вещей, которые ухудшают простуду и мешают выздоровлению

Почему мы простужаемся

"Почему люди на самом деле болеют простудой, особенно осенью или зимой? По сути, простуда не имеет ничего общего с температурой или временем года. Люди заболевают, когда заражаются вирусами простуды, например, воздушно-капельным путем", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Это может облегчить проникновение вирусов простуды в организм".

Как долго длится простуда?

Не сморкайтесь постоянно

"Несмотря на то, что это может быть неприятно, подтягивания обычно являются более здоровым вариантом. Проглоченная слизь обезвреживается и расщепляется в желудке".

Будьте осторожны с назальным спреем

"Нос быстро привыкает к противоотечному эффекту и легко может стать зависимым. Это может привести к хронической простуде", - объясняет Андреева.

Не подавляйте чихание

"Если вы не чихаете, они остаются в вашем теле".

Не прячьтесь просто в постели

Занимайтесь спортом, если у вас простуда – пожалуйста, не занимайтесь спортом

"Если вы заболели, вам не следует заниматься никакими физическими упражнениями, даже если вы простудились. Легкие упражнения полезны для организма, все остальное — это нагрузка на организм и иммунную систему", - утверждает врач.

Простуда действительно может вас замедлить.Когда из носа течет, першит в горле и тяжелеет голова, многие люди любят прибегнуть ко всем возможным средствам, чтобы быстрее выздороветь. Но рекомендуется соблюдать осторожность.Иммунная система лучше всего работает при температуре тела 37 градусов. Если на улице холодно, организм пытается согреться при этой температуре. Сосуды на поверхности тела тогда снабжаются меньшим количеством крови.Распространенная поговорка гласит: она приходит на три дня, остается на три дня и уходит на три дня. Обычно это совершенно верно. Важно знать, что простуду обычно невозможно остановить. Но с помощью правильных приемов симптомы можно, по крайней мере, облегчить. Важно не совершать типичных ошибок.Даже если у вас течет из носа, энергичная чистка зубов в долгосрочной перспективе не является хорошей идеей.Если вы сморкаетесь с силой, вы выталкиваете слизь не только из носа, но и в пазухи или среднее ухо. Здесь он может накапливаться, что может привести к болезненным инфекциям носовых пазух или среднего уха.Если у вас заложен нос, назальный спрей оказывает противоотечное действие и помогает глубоко дышать. При его использовании есть несколько подводных камней, которые необходимо учитывать, чтобы спрей работал правильно.Спрей следует вводить в левую ноздрю правой рукой и наоборот. Кроме того, другую ноздрю можно закрыть, пока пораженная сторона вдыхает активный ингредиент.Кроме того, не следует использовать назальный спрей слишком долго.В офисе или в поезде это может показаться неприятным, но подавлять чихание все равно не следует. Организм пытается избавиться от инородных тел с помощью чихания.Кроме того, при его подавлении в ухе создается избыточное давление и в редких случаях это может быть опасно для барабанной перепонки или даже грудной клетки.Даже если вам не хочется ничего больше, чем залезть под одеяло, вам следует время от времени вылезать из кровати. Короткая прогулка, если она не слишком утомительная, может творить чудеса при простуде.Свежий воздух и физические упражнения стимулируют кровообращение и способствуют кровообращению. Это помогает иммунной системе лучше бороться с симптомами простуды.Спорт – это дополнительный стресс, когда вы ослаблены. Это означает, что, необходимая для борьбы с холодом, тратится зря. В худшем случае нагрузка во время тренировки приводит к воспалению сердечной мышцы.Ранее МедикФорум писал о пользе физической активности для здоровья сердца.

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