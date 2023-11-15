Онколог Беджанян: спазмы в кишечнике могут вызываться болезнями и тревогой

«Существуют так называемые спазмы толстого кишечника, которые могут проявляться разнообразно, но всегда тревожно для человека – это болевые ощущения или дискомфорт в нижней части живота (во многих случаях они концентрируются в области левого бока), вздутие, ощущение неполного опорожнения кишечника, изменение стула как в одну, так и в другую сторону», - сообщил Беджанян в интервью aif.ru.

«Эмоциональные переживания: стрессы, тревожность, психологическая нестабильность могут влиять на активность кишечника», - констатировал медик.

Онколог Беджанян рассказал о спазмах в кишечнике как о медицинской проблеме. Такие спазмы сопровождаются неприятными или очень болезненными ощущениями и нередко ухудшают качество жизни. Во многих случаях их возникновение влечет за собой появление другой проблемы – недержания мочи.Говоря о возможных причинах, онколог заметил, что спазмы в кишечнике могут вызываться болезнями. В такие моменты стенки толстой кишки начинают интенсивно сокращаться и становятся подвержены слишком сильному сжатию. Поспособствовать этому могут воспалительные кишечные патологии в виде болезни Крона, язвенного колита или дивертикулита.Кроме того, спазмы могут вызываться нарушениями в кровеносных сосудах, которых в кишечнике очень много. Одной из их причин может быть ишемия.Также, добавил онколог Беджанян: спазмы в кишечнике могут вызываться тревогой, сильным эмоциональным напряжением, стрессом. В любом случае при их возникновении или учащении необходимо обследоваться и узнать причину.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что психологическое напряжение может лежать в корне такой проблемы как прикусывание изнутри щек и губ

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