Онколог Беджанян: спазмы в кишечнике могут вызываться болезнями и тревогой

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боль в животе

Хирург-онколог Аркадий Беджанян рассказал, почему могут возникать спазмы толстого кишечника.

Онколог Беджанян рассказал о спазмах в кишечнике как о медицинской проблеме. Такие спазмы сопровождаются неприятными или очень болезненными ощущениями и нередко ухудшают качество жизни. Во многих случаях их возникновение влечет за собой появление другой проблемы – недержания мочи.

«Существуют так называемые спазмы толстого кишечника, которые могут проявляться разнообразно, но всегда тревожно для человека – это болевые ощущения или дискомфорт в нижней части живота (во многих случаях они концентрируются в области левого бока), вздутие, ощущение неполного опорожнения кишечника, изменение стула как в одну, так и в другую сторону», -  сообщил Беджанян в интервью aif.ru.

Говоря о возможных причинах, онколог заметил, что спазмы в кишечнике могут вызываться болезнями. В такие моменты стенки толстой кишки начинают интенсивно сокращаться и становятся подвержены слишком сильному сжатию. Поспособствовать этому могут воспалительные кишечные патологии в виде болезни Крона, язвенного колита или дивертикулита.
Кроме того, спазмы могут вызываться нарушениями в кровеносных сосудах, которых в кишечнике очень много. Одной из их причин может быть ишемия.

Также, добавил онколог Беджанян: спазмы в кишечнике могут вызываться тревогой, сильным эмоциональным напряжением, стрессом. В любом случае при их возникновении или учащении необходимо обследоваться и узнать причину.

«Эмоциональные переживания: стрессы, тревожность, психологическая нестабильность  могут влиять на активность кишечника», - констатировал медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что психологическое напряжение может лежать в корне такой проблемы как прикусывание изнутри щек и губ.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Аркадий Беджанян
Аркадий Беджанян
Здоровье
хирург-онколог, колопроктолог, доктор медицинских наук
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Теги : боль в животе, спазмы, Аркадий Беджанян
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