Как узнать, менопауза уже наступила или еще нет?

«Менопаузой считается последняя в жизни женщины менструация. Мы ставим этот диагноз тогда, когда менструации не было уже 12 месяцев, и по УЗИ мы понимаем, что яичники уже больше не начнут работать», — отмечает эксперт.

Большинство женщин с тревогой и некоторой опаской ждут приближения этого периода жизни. Многие просто не понимают, что делать с этим новым состоянием организма.Вместе с менопаузой в жизнь женщины часто приходят разные, не очень приятные симптомы. Это могут быть приливы жара, головная боль. Может повышаться давление, иногда появляется учащенное сердцебиение. Ночная потливость, нарушение сна, перепады настроения, сухость кожи и слизистых оболочек — все это симптомы менопаузы.Что же с этим делать? Очень многие женщины, к сожалению, думают, что ничего сделать нельзя. Все терпят, и я буду терпеть.Но это в корне неверная тактика, потому что с одной стороны все эти симптомы не безобидны, и они могут нанести достаточно серьезный урон вашему здоровью. А с другой стороны — терпеть их просто не нужно.Современная медицина готова предложить достаточно много стратегий, которые помогут избавиться от всех этих неприятных симптомов. Главное, что нужно делать при менопаузе — не игнорировать ее. Обязательно сходите к гинекологу, пройдите обследование, получите назначение по терапии и живите полноценной жизнью.