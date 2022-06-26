Врач Гиниятов назвал тех, кому не нужно и опасно ходить босиком

«Ходить босиком полезно не только для физического здоровья (с учетом противопоказаний), но и для психики. Прямой контакт с естественной поверхностью, дает человеку ощущение «заземления», слияния с природой и создает в головном мозге ощущение благополучия и спокойствия», - рассказал врач.

«Для диабетиков при прогулке босиком повышается риск травмы стопы, которая останется незамеченной и спровоцирует серьезные осложнения».

«Порезы стопы чреваты заражение попаданием в организм инфекций и бактерий, что легко может привести к воспалению и нагноению».