Врач Гиниятов назвал тех, кому не нужно и опасно ходить босиком
Среди тех, кому врач категорически не рекомендует ходить босиком, первые – это диабетики.
Лето – самый подходящий сезон для ходьбы босиком. В то же время важно помнить, что такую прогулку следует совершать исключительно в безопасных, не загрязненных местах, – подчеркнул в интервью порталу «Доктор Питер» врач травматолог-ортопед Анвар Гиниятов. Если среда позволяет пройтись без обуви по земле, песку, траве или другим поверхностям, то ходьба босиком будет во многом полезной, заметил он.
«Ходить босиком полезно не только для физического здоровья (с учетом противопоказаний), но и для психики. Прямой контакт с естественной поверхностью, дает человеку ощущение «заземления», слияния с природой и создает в головном мозге ощущение благополучия и спокойствия», - рассказал врач.
В то же время врач Гиниятов назвал тех, кому не нужно и опасно ходить босиком. В частности, подобные прогулки противопоказаны людям с диабетом.
«Для диабетиков при прогулке босиком повышается риск травмы стопы, которая останется незамеченной и спровоцирует серьезные осложнения».
По словам Гиниятова, кожа стоп практически у все является тонкой, нежной – она легко поддается повреждению и долго заживает.
«Порезы стопы чреваты заражение попаданием в организм инфекций и бактерий, что легко может привести к воспалению и нагноению».
Медик напомнил, что у диабетиков повреждения в области ног могут спровоцировать возникновение гангрены.
Также в список тех, кому небезопасно ходить босиком, врач включил людей с хроническими проблемами почек, а также людей с ревматизмом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает удерживать стабильно здоровый уровень холестерина в организме.
Анвар Гиниятов
Здоровье
травматолог-ортопед
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