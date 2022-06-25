Как удерживать здоровый уровень холестерина: 5 универсальных советов от врачей

«Для здорового сердца важно иметь уровень холестерина 5 ммоль/л или меньше», - напоминают медики.

«Употребление меньшего количества насыщенных жиров и отказ от трансжиров может помочь снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), также известного как «плохой» холестерин», - убеждены специалисты.