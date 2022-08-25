Онколог Воробьев: алкоголь увеличивает риск заболеваемости всеми видами рака

"Основной проблемой алкоголя является этанол и его побочный продукт ацетальдегид, который повреждает клетки по всему телу, связываясь с ДНК и вызывая неправильную репликацию клеток. Он также может изменить уровень гормонов, которые контролируют рост и деление клеток. Более того, было доказано, что потребление алкоголя повреждает ткани организма, делая его уязвимым для других канцерогенов, которые он затем поглощает", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Хотя ряд исследований показал связь между употреблением алкоголя и раком, существует мало исследований того, как заболеваемость раком увеличивается или снижается при изменении "алкогольных" привычек».