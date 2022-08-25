Онколог Воробьев: алкоголь увеличивает риск заболеваемости всеми видами рака
Многие факторы риска находятся вне нашего контроля, но некоторых из наиболее важных можно избежать.
У рака есть много предотвратимых факторов риска, от диеты до пребывания на солнце, но одним из наиболее важных является употребление алкоголя. На самом деле, недавние результаты показывают, что на долю алкоголя приходится почти четыре процента вновь диагностированных эти цифры намного выше. Результаты нового исследования подчеркнули важность сокращения потребления алкоголя для снижения риска заболевания.
Потребление алкоголя было признано фактором риска по крайней мере семи видов рака, включая рак пищевода, полости рта, гортани, глотки, печени, толстой кишки и молочной железы у женщин.
"Основной проблемой алкоголя является этанол и его побочный продукт ацетальдегид, который повреждает клетки по всему телу, связываясь с ДНК и вызывая неправильную репликацию клеток. Он также может изменить уровень гормонов, которые контролируют рост и деление клеток. Более того, было доказано, что потребление алкоголя повреждает ткани организма, делая его уязвимым для других канцерогенов, которые он затем поглощает", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Снижение потребления алкоголя снизит риск развития всех связанных с алкоголем видов рака.
«Хотя ряд исследований показал связь между употреблением алкоголя и раком, существует мало исследований того, как заболеваемость раком увеличивается или снижается при изменении "алкогольных" привычек».
Результаты нового исследования показали, что по сравнению с участниками, которые продолжали пить, те, кто увеличил потребление алкоголя, имели более высокий риск развития всех видов рака.
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