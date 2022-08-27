Гипотиреоз: кто находится в группе риска?

«Болезнь может проявиться в любом возрасте. Но чаще с ней сталкиваются люди в возрасте старше 40-50 лет. Женщины заболевают гипотиреозом в 8 раз чаще, чем мужчины», — отмечает эксперт.

Также в условную группу риска попадают люди, имеющие генетическую предрасположенность к патологиям щитовидной железы.Хронические заболевания печени, желчного и яичников также значительно повышают риск гипотиреоза.Существенно ухудшают положение аутоиммунные болезни: артрит, волчанка, сахарный диабет.Важно поддерживать оптимальный уровень йода в организме — это само по себе хорошая профилактика гипотиреоза и заболеваний щитовидки.Признаками того, что щитовидка уже «устала» или вот-вот даст сбой, являются такие симптомы: необоснованная слабость, постоянная сонливость, плохое настроение, отечность по всему телу, выпадение волос.Зоб, узлы в щитовидке говорят о крайней степени запущенности органа. Еще более серьезная и требующая внимательного отношения ситуация — удаленная щитовидная железа.Также особенно внимательными к возможному риску появления гипотиреоза нужно быть людям, имеющим лишний вес.