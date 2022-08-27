Гипотиреоз: кто находится в группе риска?

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Доктор Эрик Берг рассказал, кто наиболее подвержен риску гипотиреоза и возможно ли предотвратить патологию.

«Болезнь может проявиться в любом возрасте. Но чаще с ней сталкиваются люди в возрасте старше 40-50 лет. Женщины заболевают гипотиреозом в 8 раз чаще, чем мужчины», — отмечает эксперт.

Также в условную группу риска попадают люди, имеющие генетическую предрасположенность к патологиям щитовидной железы.

Хронические заболевания печени, желчного и яичников также значительно повышают риск гипотиреоза.

Существенно ухудшают положение аутоиммунные болезни: артрит, волчанка, сахарный диабет.

Важно поддерживать оптимальный уровень йода в организме — это само по себе хорошая профилактика гипотиреоза и заболеваний щитовидки.

Признаками того, что щитовидка уже «устала» или вот-вот даст сбой, являются такие симптомы: необоснованная слабость, постоянная сонливость, плохое настроение, отечность по всему телу, выпадение волос.

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Зоб, узлы в щитовидке говорят о крайней степени запущенности органа. Еще более серьезная и требующая внимательного отношения ситуация — удаленная щитовидная железа.

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Также особенно внимательными к возможному риску появления гипотиреоза нужно быть людям, имеющим лишний вес.
Эрик Берг
Эрик Берг
Здоровье
Эксперт по кето-диете, специалист по интервальному голоданию
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Гипотиреоз
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Теги : Эрик Берг, гипотиреоз, щитовидка
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