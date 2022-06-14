8 симптомов гипотиреоза: самодиагностика

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шея щитовидка

Врач-эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева перечислила симптомы, которые помогут заподозрить и вовремя выявить гипотиреоз. 

Гипотиреоз — это заболевание эндокринной системы, для которой характерно снижение функций щитовидной железы. Она начинает вырабатывать меньше гормонов, что влияет буквально на все процессы в организме.
«Обязательно проверьте себя, даже если анализ ТТГ в норме — гипотиреоз может быть скрытым», — говорит эксперт. 

Итак, какие симптомы должны вызвать настороженность, особенно, если они проявлены в комплексе. 
  • Сложно просыпаться по утрам, нет энергии в течение дня. Постоянная хроническая усталость и сонливость буквально преследуют вас. 
  • Выпадают волосы, ломкие ногти, сухость кожи, нездоровый желтушный цвет лица. 
  • Замучили отеки и пастозность, дряблость кожи и целлюлит. 
  • Есть лишний вес или, наоборот, есть сложности с набором веса. 
  • Трудно сосредоточиться, запоминать новую информацию и начинать что-то делать. Плохое настроение, нет ощущения радости жизни. 
  • Вы постоянно мерзнете, часто бывают холодные руки и ноги. 
  • Нарушения в работе кишечника, например, частые вздутия или запор. 
  • Нарушения менструальной функции, сниженное либидо. 
Если вы обнаружили у себя хотя бы три из перечисленных признаков, с большей долей вероятности можно говорить о том, что проблема гипотиреоза для вас актуальна. Однако нужно дообследование.

При пяти и более совпадений — со 100% долей вероятности у вас гипотиреоз. И эту проблему нужно решать, потому что именно она является причиной вашей постоянной усталости и низкого качества жизни.
Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Здоровье
Врач-эндокринолог
Теги : Диляра Лебедева, гипотиреоз, щитовидная железа