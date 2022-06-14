8 симптомов гипотиреоза: самодиагностика

«Обязательно проверьте себя, даже если анализ ТТГ в норме — гипотиреоз может быть скрытым», — говорит эксперт.

Сложно просыпаться по утрам, нет энергии в течение дня. Постоянная хроническая усталость и сонливость буквально преследуют вас.

Выпадают волосы, ломкие ногти, сухость кожи, нездоровый желтушный цвет лица.

Замучили отеки и пастозность, дряблость кожи и целлюлит.

Есть лишний вес или, наоборот, есть сложности с набором веса.

Трудно сосредоточиться, запоминать новую информацию и начинать что-то делать. Плохое настроение, нет ощущения радости жизни.

Вы постоянно мерзнете, часто бывают холодные руки и ноги.

Нарушения в работе кишечника, например, частые вздутия или запор.

Нарушения менструальной функции, сниженное либидо.

Гипотиреоз — это заболевание эндокринной системы, для которой характерно снижение функций щитовидной железы. Она начинает вырабатывать меньше гормонов, что влияет буквально на все процессы в организме.Итак, какие симптомы должны вызвать настороженность, особенно, если они проявлены в комплексе.Если вы обнаружили у себя хотя бы три из перечисленных признаков, с большей долей вероятности можно говорить о том, что проблема гипотиреоза для вас актуальна. Однако нужно дообследование.При пяти и более совпадений — со 100% долей вероятности у вас гипотиреоз. И эту проблему нужно решать, потому что именно она является причиной вашей постоянной усталости и низкого качества жизни.