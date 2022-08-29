Какие продукты добавить в меню, чтобы повысить уровень железа?

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мясо

Восполнить нехватку железа в организме — не такая простая задача. Нужно учесть множество влияющих друг на друга факторов.

В каких продуктах искать железо? Дело в том, что нужно не только правильно подобрать продукты, но еще и правильно употреблять их.

«Железо — один из важнейших микроэлементов, необходимый для полноценного функционирования организма. Его недостаток приводит к анемии — серьезному заболеванию с множеством неприятных последствий как для организма, так и для жизни в целом», — говорит врач-терапевт Любовь Лорингель.

Наш организм постоянно расходует железо, но при этом сам не синтезирует его. Значит, запасы нужно пополнять извне. В противном случае высок риск развития железодефицитной анемии.

В идеале все приемы пищи должны включать в себя железосодержащие продукты.

Для получения гемового железа добавляем в меню животные продукты (железо из них кишечник хорошо усваивает). Негемовое железо содержится в растительных продуктах и усваивается хуже.

Отдавайте предпочтение красному мясу, морепродуктам, гречке, чечевице, овсянке, а также субпродуктам (печень). Эти продукты богаты железом.

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Чтобы сохранить железо в продуктах, важно правильно готовить их перед употреблением. Выбирайте готовку на пару, тушение блюд, также можно запекать мясо.

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Такая термическая обработка способствует максимальному усвоению железа, благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
Любовь Лорингель
Любовь Лорингель
Здоровье
Терапевт
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Теги : Любовь Лорингель, дефицит железа, анемия