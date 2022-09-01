У девушки аллергия на гравитацию

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У девушки аллергия на гравитацию

28-летняя жительница города Бангор Линдси Джонсон страдает от аллергии на гравитацию. Из-за этого она теряет сознание по 10 раз в день и может стоять не более 3 минут. 

Ещё некоторое время тому назад Линдси Джонсон была сверхактивной девушкой, которая вела спортивный образ жизни, а теперь она прикована к постели из-за повторяющихся обмороков, связанных с редчайшим расстройством, получившим неофициальное название аллергия на гравитацию. Девушка не может сохранять положении стоя более 3 минут без того, чтобы не потерять сознание. Из-за этого она уже не может без помощи мужа в деле выполнении всех основных задач. 

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Ранее она работала механиком в военно-морском флоте, но в 2018 году была комиссована по состоянию здоровья, и теперь по 23 часа в сутки лежит в кровати, выбираясь лишь в душ, да и то - принимает его в сидячем положении. Много лет она пыталась выяснить, что с ней происходит, пока у девушки не диагностировали синдром постуральной тахикардии. Это чрезмерно быстрый рост сокращений сердца, вызванный стоянием или сидением, который способен спровоцировать головокружения или обморок. 

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Выявить этот синдром довольно сложно, но он встречается в том или ином виде примерно у 1% населения. А вот у Линдси наиболее тяжёлая его форма, являющаяся невероятно редкой. Когда мы встаем, то под действием гравитации часть нашей крови притягивается к конечностям и нижней части тела. Организм автоматически восстанавливает это, усиленно перекачивая кровь зв счет сердца. Но у жертв синдрома данная реакция должным образом не срабатывает, пульс резко возрастает в ответ на внезапное изменение артериального давления, что приводят к тошноте, головокружениям и обморокам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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