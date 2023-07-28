Врач Захарова: вот что сила хвата руки говорит о вашем здоровье

"Различные исследования пришли к выводу, что сила хвата является точным показателем вашего общего состояния здоровья, включая как когнитивную, так и физическую форму. Слабый хват также связан с остеопорозом, ожирением, риском падения, ревматоидным артритом и диабетом", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Физическая подготовка

Биомаркер для пожилых людей

Как проверить силу хвата руками

"Рассчитывается средний балл, используя измерения обеих рук. Для мужчин средний результат составляет от 48 до 51 кг, а для женщин от 26 до 29 кг".

Не всегда возможно определить, насколько хорошо человек себя чувствует, без использования таких инструментов, как анализы крови и сканирование. Тем не менее, такая простая вещь, как сила хвата вашей руки, может помочь дать общее представление об этом.Одно исследование обнаружило связь между слабой силой хвата и малоподвижным образом жизни. Недостаток физической активности является одним из ведущих факторов риска неинфекционных заболеваний и смерти во всем мире.В рамках исследования сила хвата рук 971 подростка (в возрасте от 15 до 19 лет) была измерена с помощью оборудования, известного как динамометр.У 65 процентов участников была зафиксирована низкая сила хвата. Исследователи обнаружили прямую зависимость между низкой силой хвата и тем, сколько упражнений они делают, а также насколько здоровой является их диета.Сила хвата руки не просто демонстрирует, насколько здоровы пожилые люди.Сила хвата в значительной степени соответствует объяснению одновременной общей силы, функции верхних конечностей, минеральной плотности костей, переломов, падений, недоедания, когнитивных нарушений, депрессии, проблем со сном, диабета, мульти- заболеваемость и качество жизни.Чтобы получить точное представление о своем здоровье по силе хвата, нужно больше, чем просто рукопожатие. Специалисты попросят пациента максимально сильно сжать ручной динамометр три раза в каждой руке.Ранее МедикФорум писал о профилактике гипертонии.

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