Врач Мухина: людям с высоким давлением и гастритом пить зеленый чай нежелательно

«в ряде случаев напиток может негативно влиять на состояние желудочно-кишечного тракта».

«Его нельзя пить, особенно после 16:00, тем, кто страдает бессонницей, нарушением сна», - посоветовала врач.

«Если у человека и так высокие показатели давления, употреблять напиток нежелательно», – резюмировала эксперт.

Врач Мухина констатировала в интервью, чтоБеседуя с «Москвой 24», она отметила, что при употреблении такого чая может повышаться кислотность желудка. Людям с гастритом, при котором возрастает кислотность желудка, пить зеленый чай нежелательно, в противном случае проблема усугубиться. При этом могут обостриться симптомы изжоги и кислотного рефлюкса, язвенных и эрозийных процессов, воспаления, боли.Марият Мухина добавила, что в зеленом чае содержится много кофеина, обладающего тонизирующим свойством.Помимо этого, его питье способствует повышению артериального давления – опять же из-за высокого содержания кофеина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты советует употреблять после 50 лет известный российский диетолог Михаил Гинзбург.

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