Врач Мухина: людям с высоким давлением и гастритом пить зеленый чай нежелательно

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зеленый чай

Врач-диетолог Марият Мухина предупредила об опасности зеленого чая для людей с высоким давлением, гастритом и другими проблемами со здоровьем.

Врач Мухина констатировала в интервью, что

«в ряде случаев напиток может негативно влиять на состояние желудочно-кишечного тракта».

Беседуя с «Москвой 24», она отметила, что при употреблении такого чая может повышаться кислотность желудка. Людям с гастритом, при котором возрастает кислотность желудка, пить зеленый чай нежелательно, в противном случае проблема усугубиться. При этом могут обостриться симптомы изжоги и кислотного рефлюкса, язвенных и эрозийных процессов, воспаления, боли.

Марият Мухина добавила, что в зеленом чае содержится много кофеина, обладающего тонизирующим свойством.

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«Его нельзя пить, особенно после 16:00, тем, кто страдает бессонницей, нарушением сна», - посоветовала врач.

Помимо этого, его питье способствует повышению артериального давления – опять же из-за высокого  содержания кофеина.

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«Если у человека и так высокие показатели давления, употреблять напиток нежелательно», – резюмировала эксперт.

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Марият Мухина
Марият Мухина
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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