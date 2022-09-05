Рыбий жир защищает детей от крупа
Если будущие мамы во время беременности принимают рыбий жир, их дети реже страдают от опасной вирусной инфекции под названием круп. К такому выводу пришли исследователи из Нидерландов.
Наблюдения показывают, что у младенцев и детей младшего возраста существенно снижается вероятность развития крупа, если их мамы принимали во время беременности добавки с рыбьим жиром и витамином D. Круп - вирусная инфекция грудной клетки, чаще всего поражающая детей раннего возраста и вызывающая такой характерный симптом, как лающий кашель. Также у малышей с крупом появляется хриплый голос и проблемы с дыханием. Обычно болезнь протекает легко, но некоторым зараженным детям требуется стационарное лечение и кислородная поддержка.
В рандомизированное контролируемое исследование включили 736 беременных, которых разделили на четыре группы. Они принимали различные дозы добавок с витамином D, а также рыбу и оливковое масло ежедневно с 24-й недели беременности и до первой недели после родов. Всего за этот период было зарегистрировано 97 случаев крупа. Если мамы принимали рыбий жир, то вероятность развития этого инфекционного заболевания у их детей составляла 11%, а при приёме оливкового масла - 17%.
Если мамы принимали высокие дозы витамина D, то риск крупа у детей достигал 11%, а при стандартных дозах этого витамина - 18%. Сейчас медицина не имеет вакцин против крупа, а исследование показало, что доступные по стоимости добавки с витамином D и рыбьим жиром могут в какой-то степени заменить эти прививки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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