Прогулки рядом с водой полезны для психики

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Прогулки рядом с водой полезны для психики

Исследование показало, что привычка гулять где-нибудь рядом с водоёмом является доступным каждому способом укрепления психики. Для этого необязательно стремиться к морю, подойдут любые водоёмы, включая городские озёра и реки. 

Чем чаще вы выбираетесь для прогулок по зелёной набережной, тем полезнее это для вашей психики, как установили учёные Королевского колледжа Лондона. Они доказали, что сочетание синего и зелёного пространств уменьшает уровень тревожности и показатели стресса. В исследовании приняли участие около 300 человек, и было установлено, что прогулки вдоль водоёмов значительно улучшали их психическое самочувствие и повышали настроение. Из общего количества участников 87 страдали психическими заболеваниями. 

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Также в ходе исследования были проанализированы около 8 000 оценок на основе приложения для смартфона, изучающего влияние различных аспектов окружающей среды. И это тоже подтвердило положительное влияние прогулок возле водоёмов на психику человека. 

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Исследователи отмечают, что каналы и реки содержат не только воду, но и множество деревьев и растений, которые способны улучшить психологическое благополучие. Зелёный и синий пространства на людей влияют очень успокаивающе. Также в этих водоёмах обитает ряд диких животных, а ведь существует положительная связь между встречей с дикой природой и психическим благополучием. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Королевский колледж Лондона

Здоровье

Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.

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Теги : прогулки у воды, уровень стресса
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