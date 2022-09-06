Что опасного для здоровья в домашней пыли: иммунолог Парецкая
Не нужно допускать скопления пыли в доме, это чревато «засорением» дыхательных путей, бронхов – предупредила в интервью иммунолог Елена Парецкая.
Многие люди недооценивают опасность домашней пыли для здоровья. Между тем, как заметила врач Парецкая, пыль, собирающаяся в помещении, способствует аллергии, насморкам, возникновению конъюнктивитов.
«В составе пыли много минеральных и органических частиц, она засоряет верхние дыхательные пути и бронхи», - добавила иммунолог в беседе с порталом «Доктор Питер».
Также Парецкая сообщила, что в пылевых скоплениях могут находиться патогенные микроорганизмы, клещи или яйца паразитов. Медик указала на то, что в ходе своей жизнедеятельности те же пылевые клещи могут выделять белковые вещества, действующие на человеческий организм как аллергены. Кроме того, последствием их воздействия могут оказаться бронхиальная астма, экзема, стойкий ринит.
Дополнительно иммунолог рассказала, что проникновение уличной пыли в дом тоже представляет определенную угрозу для здоровья живущих в нем людей. В такой пыли могут содержаться раздражающие, токсические для организма и даже канцерогенные соединения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые признаки предвещают появление скорых проблем со здоровьем.
Елена Парецкая
Здоровье
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог
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