Некоторые признаки предвещают скорые проблемы со здоровьем

«Таким признаком может быть стремительное изменение веса», - заметила медик в разговоре с агентством «Прайм».

Туберкулез.

Онкологические заболевания.

Тиреотоксикоз.

«Вкупе с онемением ног это может означать хроническое сужение артерий, а с внезапным изменением поведения или потерей сознания – рассеянный склероз или опухоль головного мозга».