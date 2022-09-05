Некоторые признаки предвещают скорые проблемы со здоровьем
Одним из названных врачом признаков является резкое изменение веса.
В интервью терапевта Елены Тихомировой прозвучало мнение, что некоторые признаки могут предвещать возникновение скорых проблем со здоровьем.
«Таким признаком может быть стремительное изменение веса», - заметила медик в разговоре с агентством «Прайм».
Тихомирова объяснила, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать быстрое похудение.
- Туберкулез.
- Онкологические заболевания.
- Тиреотоксикоз.
Следует насторожиться и при быстром наборе веса – в особенности, если внезапная полнота дополнительной сопровождается постоянной жаждой. Подобные признаки – возможное свидетельство сахарного диабета.
В свою очередь, НСН сообщают, что резкий набор лишнего веса может представлять собой очень опасный признак скорых проблем со здоровьем у курильщиков:
«Вкупе с онемением ног это может означать хроническое сужение артерий, а с внезапным изменением поведения или потерей сознания – рассеянный склероз или опухоль головного мозга».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянное чувство голода может быть признаком опасных болезней.
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