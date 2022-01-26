Чек-лист для аллергии на пыль

«Самым настоящим образом. Заворачиваете любимые одеяло и подушку и кладете в морозильник на сутки. Клещи гибнут от холода», — пояснила врач.

По словам эксперта, ряд несложных действий помогут предупредили и облегчить симптомы аллергии.Так, в спальне лучше отказаться от портьер и штор по причине того, что в них скапливается много пыли.Важно приобрести подушки и одеяла из синтетических материалов. Действенным методом борьбы с клещами выступает заморозка постельных принадлежностей.Существенный эффект окажет и ежедневная влажная уборка. Перед сном, все предметы, находящиеся вблизи кровати необходимо протереть, в том числе обои на стенах.Кроме того, придется отказаться от употребления грибов, раков или крабов. Дело в том, что они покрыты хитином, который провоцирует появление аллергии на домашних клещей.