Почему даже воду нужно пить умеренно
В мире не существует продуктов питания или напитков, которые мы можем употреблять в любых количествах. Это относится и к воде, которая содержит ноль калорий и не имеет никаких вредных компонентов с составе вроде сахара или соли.
Диетолог Евгений Арзамасцев поведал, что употреблять воду нужно умеренно. Если человек поглощает её в больших количествах, то это может привести к нарушению сердечного ритма и даже авитаминозу. Особенно актуально подобное для холодного сезона и низкой физической подвижности.
Если человек не занимается регулярно интенсивными тренировками, но каждый день выпивает по 4-5 л воды, он в кратчайшие сроки лишится почти всего запаса минералов в организме. Это спровоцирует, на первом этапе, аритмию - опасное нарушение ритма сердца, связанное с выходом натрия из клеток. Затем в организме будут плавно исчезать витамины, и уже вот это может спровоцировать авитаминоз со всеми возможными последствиями, включая даже такую экзотическую болезнь, как цинга.
Но подобное вовсе не значит, что воду нельзя пить вовсе. Просто необходимо ежедневно употреблять до полутора л воды, а в условиях жаркого климата, когда организм теряет много влаги, нужно выпивать ещё больше. Особенно внимательно к употреблению воды должны подходить пожилые люди, которые часто не ощущают жажды. В их случае может развиться ещё более опасная патология - обезвоженность. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Евгений Арзамасцев
Здоровье
Врач-эндокринолог, диетолог специализируется на лечении метаболического синдрома, ожирения
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