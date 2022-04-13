Нормализовать давление может помочь обычная вода: мнение врача

«Когда человек пьет мало воды, либо пьет раз от разу, могут быть скачки давления – в один день его показатели бывают нормальными, в другой день ненормальными», - заметил врач.

«Если каждый день на постоянной основе пить достаточное количество воды, то в норму придут и гормоны, отвечающие за перераспределение жидкости внутри организма – это способствует стабилизации давления».