Нормализовать давление может помочь обычная вода: мнение врача
Врач Евгений Арзамасцев рассказал, как с помощью обычной воды можно нормализовать артериальное давление.
В своем интервью врач поделился мнением о том, что несбалансированный питьевой режим является одним из тех факторов, которые способствуют появлению проблем с кровяным давлением – его нестабильности, резким перепадам.
«Когда человек пьет мало воды, либо пьет раз от разу, могут быть скачки давления – в один день его показатели бывают нормальными, в другой день ненормальными», - заметил врач.
Подобные изменения, по словам Арзамасцева, объясняются тем, как организм перераспределяет жидкость внутри клеток и в околоклеточном пространстве. Влаги может не хватать либо, напротив, она концентрируется в теле с избытком.
Медик констатировал, что нормализовать давление помогает адекватное употребление воды – в течение дня небольшими порциями. Ее общий объем может составлять полтора-два литра. Арзамасцев пояснил, что питье воды в соответствии с этим принципом нормализует работу гормонов, ответственных за распределение влаги в клетках тела. Результатом этого становится улучшение параметров АД.
«Если каждый день на постоянной основе пить достаточное количество воды, то в норму придут и гормоны, отвечающие за перераспределение жидкости внутри организма – это способствует стабилизации давления».
Другими эффективными доступными мерами по улучшению показателей кровяного давления врач назвал сокращение количества употребляемой соли и включение в рацион продуктов, богатых калием и магнием.
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Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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