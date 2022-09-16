Многие психопаты становятся отцами-паразитами
Исследование показало, что из психопатов получаются не слишком хорошие родители. Но хотя мужчины с психопатическими чертами желают стать отцами, тратить время на воспитание детей им не очень хочется.
В ходе исследования было опрошено 255 молодых мужчин по поводу того, как они относятся к семье, отношениям, рождению детей и приоритетам в жизни. Вопросы задавались прямые, также респонденты четко видели перед собой сценарии их возможной жизни, подразумевающие появление любимой женщины и ребёнка.
Авторы исследования из США смогли в ходе этого опроса определить психопатические черты у каждого из мужчин. И чем больше их было, тем более эти представители сильного пола оказывались предсказуемыми во многих отношениях. К примеру, они уделяли гораздо больше внимания сексу, а также собственным чувствам, не проявляя никакого интереса к самосовершенствованию, пониманию своих партнёров и построению отношений. К характерным психопатическим чертам относились эгоизм, лживость, склонность к манипулированию, эмоциональная холодность и отсутствие ответственности.
Но самым удивительным результатом было другое. Психопаты часто действительно хотели стать родителями, но не желали тратить время и энергию на будущих детей. Таким образом мужчины психопаты теоретически могут стать отцами-паразитами, которые будут перекладывать работу заботу о детях на матерей или других людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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